NBA》遭球迷、專家指責「易痛」體質 AD：不然我他X該怎麼做

A.戴維斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人晉級季後賽之路顛頗，吞下6連敗的他們恐怕連附加賽席次也難保。本季除了新加盟的魏斯布魯克（Russell Westbrook）磨合不如預期外，明星長人A.戴維斯（Anthony Davis）的「易痛」體質讓他因傷缺席不少比賽，也直接影響湖人戰績。

本季依舊受傷勢困擾的A.戴維斯，近期好不容易歸隊。他接受《洛杉磯時報》採訪，談及自己的傷勢，他表示，「到了這個節骨眼，我明白我們必須為了什麼而戰，要我抱傷打這4場，希望不是最後4場的比賽，那就來吧。我和隊友都知道我在場上總是不遺餘力，就像我在去年季後賽一樣。」

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上季季後賽，湖人首輪碰上勁敵太陽，當時AD第5戰遭遇左側腹股溝拉傷，儘管第6戰仍帶傷硬拚，卻在首節舊傷復發退場。許多球迷與專家紛紛將矛頭指向A.戴維斯，指責他太容易受傷，對此AD回應，「去年我因傷缺陣時，人們說我丟下我的球隊不管；我帶傷上場後再度受傷，人們開始怪罪說是誰讓我上場的。」

AD無奈表示，「所以你們他X的到底要我怎麼做？我打球也不對，不打也不對。到頭來我還是得依循自己的身體狀況做調整，我不擔心那些人怎麼說，他們又沒實際上場打球。有過親身經歷的人都瞭解，那不是一般的小傷。」

截至目前，AD本季僅出賽了39場比賽，攻下場均23.2分9.8籃板2.3阻攻，三分命中率創下生涯新低的19.1%。而目前名列西部第11名的湖人，若想擠進附加賽，得在剩餘的4場比賽內拿下至少3勝，且還要祈禱第10名的馬刺輸掉至少3場，情況可說是岌岌可危。

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