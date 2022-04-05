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中職》林承飛關鍵長打灌進3打點 桃猿灌大局勝中信兄弟

2022/04/05 20:57

林承飛拿到單場MVP。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕樂天桃猿隊本季首戰面對中信兄弟，就在主場有好彩頭。猿隊6局下打了一輪、攻進6分，其中林承飛帶有3分打點的超前分安打至關重要，該半局林立再補一支全壘打，大局攻勢最終讓桃猿隊8:2擊敗中信兄弟。

此役樂天推出黃子鵬擔任球隊開幕戰投手，黃子鵬前5局交出好投，6局登板卻被首位打者陳子豪擊出陽春砲，之後被許基宏和詹子賢連續敲安，在2:2平手狀況下退場。

猿隊反攻來得快，6局下面對彭識穎，林泓育和梁家榮接連敲安，隨後中信兄弟換投為官大元，成晉原本意圖觸擊但收打形成安打，林承飛在滿壘狀況下又擊出清壘二壘打，開啟桃猿隊一波攻勢。

林承飛關鍵長打灌進3打點。（記者林正堃攝）

樂天桃猿總教練曾豪駒說，很高興能在主場球迷面前，拿下本季首勝。曾總也說：「今天整體打擊狀況，是熱身賽以來最好，特別是後段棒次成功串連，尤其成晉那次收打很關鍵，也希望自信心能延續。」

林承飛關鍵帶有3打點安打，讓他拿到單場MVP。林承飛說：「原本是期望成晉敲安能夠帶回分數，不過看到隊友都認真做好工作，自己也會想完成自己該做的工作。」

桃猿拿下本季首勝。（記者林正堃攝）

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