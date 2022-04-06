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CBA》劉錚也想回台打職籃？中媒爆料引發熱議

2022/04/06 07:08

劉錚。（資料照，圖片取自微博）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2021-22年中國CBA季後賽正如火如荼進行，當地媒體日前卻傳出，正在備戰的劉錚打算球季結束離開上海大鯊魚，重返台灣打職籃的消息，儘管當事人並未證實回應，仍引發國內球迷熱議。

　據中媒《網易》報導，隨著林志傑、周儀翔、林韋翰等好手離開CBA，陸續回到台灣參與職籃後，目前聯盟僅剩廣州龍獅陳盈駿、天津林庭謙、劉錚共3名台將，其中劉錚也有意在本賽季結束離開上海，但雙方2020年簽下「2加1」合約，因此能否離隊的決定權，仍掌握在球團手中。現年31歲的劉錚，2016年轉戰CBA，曾在浙江廣廈效力4季，前年才轉戰上海，本季出賽37場，繳出場均10.7分、3.2籃板、2.6助攻、1.7抄截，上海例行賽戰績第3，季後賽首輪輪空，直接晉級8強，就等深圳對山東的勝隊出線。　　

　由於劉錚昔日戰友林志傑正在PLG台北富邦勇士效力，陣中控衛林書緯上月中旬還在個人IG限動爆料，標註劉錚寫下「未來的隊友，不只吃雞的隊友」，就被網友解讀為，劉錚可能加入台灣職籃，或者林書緯也要挑戰CBA，甚至林書緯的哥哥林書豪，也被點名有望來台出賽。

　近年旅外好手掀起「鮭魚返鄉」熱潮，林韋翰3月底加盟T1新北中信特攻時，就公開透露：「台灣職籃成立，確實是球員回來打球的最大動力，甚至也有和陳盈駿、劉錚聊到，兩人都起了想回台打球的念頭。」　

　

　

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