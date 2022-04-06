MLB》苦熬10年終登大聯盟！ 前洋基日裔好手不可置信

加藤豪將成功擠進藍鳥大聯盟正式名單。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕日裔美籍的27歲內野手加藤豪將（Gosuke Katoh），在今年與藍鳥簽下附有春訓邀請的小聯盟約，春訓表現優異的他，成功在小聯盟苦熬10年後首度登上大聯盟正式名單。

加藤豪將的父母都是日本人，在美國加州出身的他從小都在美國長大，2013年選秀會上加藤豪將被洋基以第二輪第66順位選中，不過在生涯初期他的表現相當普通，直到2018年才被升上2A，2019年被升上3A後成為自由球員，在2020年與馬林魚隊簽約，但受到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響導致小聯盟賽季取消，2021年他與教士簽約，在3A的114場出賽，繳出.306/.388/.474的打擊三圍。

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然而，去年在3A的表現仍不足以讓加藤豪將升上大聯盟，因此他在冬天與藍鳥簽下附有春訓邀請的小聯盟約，在春訓打擊三圍.333/.370/.542，敲出1轟，優異表現讓球團印象深刻，因此選擇讓他在大聯盟開季。加藤豪將預計會擔任板凳球員與工具人的位置，同時藍鳥也因為選擇了加藤而將前洋基大物柏德（Greg Bird）給釋出。

加媒報導，藍鳥總教練蒙托亞（Charlie Montoyo）在美國時間周一的時候走向了加藤豪將說道：「恭喜。」而加藤回應：「恭喜什麼？」，蒙托亞回：「你擠進正式名單了。」

起初加藤豪將以為總教練在開玩笑，並感到不可置信，在後續他確定自己被帶進大聯盟名單後說道：「我為此付出很多努力，這對我來說是個百感交集的一天。我為了登上大聯盟努力很長的一段時間，這對我來說意味著全世界。」

加藤豪將回憶自己過去在小聯盟許多輾轉反側的夜晚：「我想要感謝2014與2015年的（加藤）豪將。我曾想過放棄但最終選擇繼續奮鬥，因為那個他，我現在才能夠在這裡。有很多想感謝的人，我是成千上萬人幫助下得來的產物，他們在我的職業生涯中幫助我...我很希望他們現在就在我的背後支持我，但我確信他們正在看著我，而我希望他們都能夠露出微笑。」

加媒指出，加藤豪將並不是個充滿力量的左打者，在3A的197出賽僅19轟，不過有著內野的多功能性，能夠鎮守一、二、三壘，而且在打擊上，加藤豪將的本壘板紀律非常好，生涯在3A的打擊率為2成94，上壘率3成85。

加藤豪將在2013年選秀會上被洋基隊以第二輪選中，並在2019年離開洋基球團。（資料照）

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