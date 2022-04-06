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MLB》百大新秀榜首進開季名單 皇家超級大物聞訊喜極而泣

2022/04/06 08:33

皇家頭號新秀小惠特進入大聯盟開季名單，將以先發三壘手之姿亮相。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今年美職百大新秀榜首，皇家隊小惠特（Bobby Witt Jr.）本季受邀大聯盟春訓，在熱身賽展現驚人天賦，打擊率破4成，確定進入開季名單，而他也被指名為是皇家先發三壘手。

21歲的小惠特在2019年選秀會以榜眼之姿加盟皇家，去年表現大爆發，在小聯盟2A與3A合計敲出33轟，另有97打點和29盜壘，身手十分全面，更勇奪小聯盟年度最佳打者和MVP。

大聯盟官方將小惠特評為2022年十大新秀之首，其他美國媒體也給予高評價，《Baseball Prospectus》將他列在百大第1，《The Athletic》與《ESPN》百大第2，《棒球美國》則是第3名。

小惠特第3度受邀參加大聯盟春訓，表現技驚四座，繳出3轟、8打點和打擊率4成06的成績，OPS高達1.222，亮眼表現獲得球團肯定，由於孟德西（Adalberto Mondesi）是皇家主力游擊手的不二人選，小惠特將移防至三壘，他在小聯盟曾以三壘手出賽18場，29次守備機會都沒出現失誤。

「這真的難以置信，」小惠特坦言無法用言語來形容開季首登大聯盟的滋味，聽到這項消息時熱淚盈眶，這是一個令人永生難忘的體驗。

皇家頭號新秀小惠特進入大聯盟開季名單，將以先發三壘手之姿亮相。（資料照，美聯社）

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