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桌球》林昀儒三採陰返家檢疫 秀超近自拍照網喊超可愛

2022/04/06 08:30

我國桌球好手林昀儒日前搭機抵台落地採檢呈現陽性，不過之後兩度採檢都是陰性，他昨日也透過社群發文表示，已經回到宜蘭家中居家檢疫，並PO出超近的自拍照感謝外界關心，網友也紛紛留言送暖。（圖擷自IG）

〔即時新聞／綜合報導〕我國桌球好手林昀儒日前參加在卡達舉行的WTT球星挑戰賽，但1日搭機抵台落地採檢呈現陽性，不過之後二度採檢又是陰性，在第三次採檢也是陰性後，他昨日也透過社群發文表示，已經回到宜蘭家中居家檢疫，並PO出超近的自拍照感謝外界關心，網友也紛紛留言送暖。

4月1日自卡達返國的林昀儒驚傳落地核酸檢測陽性，但2日及3日接續的兩次採檢都呈現陰性，由於全團22名成員只有他是陽性，在二度複驗也是陰性後，也讓桌協秘書長葉國欽鬆了一口氣。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中2日時也指出，林昀儒至今無症狀，可能因國外疫情較嚴重，導致他處於陰陰陽陽的情形。

林昀儒昨深夜則正式在社群發文，表示在經過連續二次檢測都呈現陰性之後，自前一天起已開始進行居家隔離，對於外界不管是在網路上或是私訊給他的關心，他表示都有看到也深刻感受到外界的溫暖。在感謝外界關心之餘，林昀儒也表示，這一個多月來賽事很密集，雖然表現自己不是特別滿意，但也從中找到非常多需要再改進的地方，也算是另一種收穫，強調會繼續努力。

由於林昀儒除了PO出比賽中的照片，也分享了一張超近距離的自拍照，網友除了紛紛留言對他表示辛苦了，並希望他好好休息，也有網友留言直呼「心臟爆擊欸第二張嗚嗚」、「第二張….太可愛了吧」、「難得的自拍，小林辛苦了！」、「謝謝你這麼貼心知道大家擔心你還打了這篇文」、「發自拍報平安的小林同學超級可愛，你贏了」等。

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