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NBA》復健過程又受挫 公牛「球哥」恐將整季報銷

2022/04/06 08:51

波爾有可能在剩餘賽季，甚至是季後賽都無法上場。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕公牛後衛「球哥」波爾（Lonzo Ball）在1月接受左膝手術後復原狀況不佳，今天再度傳出受挫的壞消息，也讓球界預計他本季可能不太可能出賽。

消息指出，波爾最終的決定尚未定案，他的經紀人與球團可能會在未來開會，來決定波爾是否連同季後賽一起報銷，公牛主帥唐納文（Billy Donovan）說道：「我想在接下來的一兩天我們會坐下來聊聊。」同時唐納文也坦言，就波爾休息的時間來講，如此發展很令人失望。

波爾在1月就動了左膝關節鏡手術，原本預計6到8周就能歸隊，與他差不多時間動刀的卡魯索（Alex Caruso）已於3月回歸，但波爾的復健過程卻屢屢受挫，球團雖然給他更多時間讓他恢復，但波爾左膝卻不斷有痠痛的狀況，甚至可能導致整季報銷。

波爾本季在公牛表現雖然不差，平均可以拿下13.0分、5.4籃板與5.1助攻及生涯新高的1.8抄截，但出賽35場卻創下生涯新低，也讓公牛與他簽下的4年8000萬美元合約首年球季，恐怕只能以遺憾作收。

公牛本季雖然在德羅森（DeMar Derozan）加盟後打出新氣象，但不斷受到傷病困擾的他們，至今僅能排在東部第五名的位置，不過在今天騎士輸球後，他們也正式挺進季後賽，不用去打附加賽。

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