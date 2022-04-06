MLB》「大谷不是百大球星之首」 美記者給出荒謬理由

大谷翔平。（資料照，今日美國）





〔體育中心／綜合報導〕大聯盟官網電視台《MLB Network》日前公布2022年球季百大球員名單，天使日籍二刀流球星大谷翔平高居榜首，不過有美媒不認同大谷能夠拿下第1名，理由竟然是「他是投手」。

《MLB Network》記者瑞佐（Alanna Rizzo）日前在《High Heat》節目討論2022年球季百大球員名單，她不認為大谷翔平可以拿下第一名，儘管每個人的觀點不同，但她卻提出了一個荒謬的理由，「因為大谷是投手」，這讓美國知名電台主持人「瘋狗」魯索（Chris Russo）不知如何回應，整整停頓3秒才出聲，而瑞佐發覺自己說錯話也試圖圓場，稱讚大谷在打擊方面表現十分出色，但說錯話的影片很快就在網路瘋傳，引發外界熱議。

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此舉也讓人聯想到ESPN非裔知名美球評史密斯（Stephen A.Smith）去年曾表示，大谷翔平不應該是大聯盟的頭號人物，因為他需要透過英文翻譯才能溝通，楚奧特和哈波（Bryce Harper）才適合成為聯盟門面，當時也引起軒然大波，最後史密斯也出面道歉止血。

Alanna Rizzo:



"I don't think Ohtani can be #1 （player in baseball） because he's a pitcher."



pic.twitter.com/VsTJSgzSzr — MLB Errors （@mlberrors） April 4, 2022

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