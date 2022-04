MLB》「大谷不是百大球星之首」 美記者給出荒謬理由

大谷翔平。(資料照,今日美國)





〔體育中心/綜合報導〕大聯盟官網電視台《MLB Network》日前公布2022年球季百大球員名單,天使日籍二刀流球星大谷翔平高居榜首,不過有美媒不認同大谷能夠拿下第1名,理由竟然是「他是投手」。

《MLB Network》記者瑞佐(Alanna Rizzo)日前在《High Heat》節目討論2022年球季百大球員名單,她不認為大谷翔平可以拿下第一名,儘管每個人的觀點不同,但她卻提出了一個荒謬的理由,「因為大谷是投手」,這讓美國知名電台主持人「瘋狗」魯索(Chris Russo)不知如何回應,整整停頓3秒才出聲,而瑞佐發覺自己說錯話也試圖圓場,稱讚大谷在打擊方面表現十分出色,但說錯話的影片很快就在網路瘋傳,引發外界熱議。

請繼續往下閱讀...

此舉也讓人聯想到ESPN非裔知名美球評史密斯(Stephen A.Smith)去年曾表示,大谷翔平不應該是大聯盟的頭號人物,因為他需要透過英文翻譯才能溝通,楚奧特和哈波(Bryce Harper)才適合成為聯盟門面,當時也引起軒然大波,最後史密斯也出面道歉止血。

Alanna Rizzo:



"I don't think Ohtani can be #1 (player in baseball) because he's a pitcher."



pic.twitter.com/VsTJSgzSzr