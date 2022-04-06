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MLB》道奇農場新怪物！ 飆161公里火球K掉大谷翔平（影音）

2022/04/06 10:12

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊不僅大聯盟名單球員星光熠熠，農場中也有許多大物等待收割，今天陣中頭號投手新秀米勒（Bobby Miller）便在首度春訓登板展現驚人的火球功力，面對大谷翔平以一顆100.2英哩（約161.2公里）的剛速球讓大谷站著不動被三振。

米勒是道奇隊農場的第二號新秀，同時是頭號投手新秀，更是本屆大聯盟百大新秀排名第57名的大物，他在今天的比賽中對天使先發登板，同時也是他生涯首度的春訓比賽。

米勒在首局面對大谷翔平就火球連發，第一球就飆出100.2英哩的火球，可惜是壞球，不過接下來他接連飆出98.9英哩與100英哩的火球讓大谷翔平看著它們進好球帶，接下來87.7英哩的變速球與98.8英哩的伸卡球雖無法吸引大谷揮棒，但隨後他就塞了一顆100.2英哩的火球進內角低的位置，讓大谷翔平站著不動被三振出局。

現年23歲的米勒是2020年道奇隊首輪第29順位選進的投手，去年第一個球季米勒就在17場出賽（14場先發）繳出2勝2敗，防禦率2.40的表現，56.1局的投球送出70次三振。

道奇火球大物米勒。（圖片取自推特）

球探報告指出，米勒的直球速度大部分時間坐落在97到98英哩，可以碰到三位數，而且他還有93到96英哩的二縫線速球，而且他的滑球與變速球都被球探給予高於平均的60分評價（評分採取20-80量尺，50為平均），上個賽季道奇還與他調整曲球的握法，使這顆球變得更犀利、控球更好，該球在球探報告中也有55分的水準。

米勒今天前2局都沒有失分，投出2次三振與1次保送，第三局他被韋德（Tyler Wade）敲安，不過韋德後續因盜壘失敗出局，2出局後米勒保送大谷翔平，最終用99.6英哩的伸卡球讓沃德（Tyler Ward）擊出滾地球結束第三局投球，今天米勒就主投3局，用55球，被打1支安打送出2次保送與2次三振沒有掉分。

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