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NBA》恩比德反超詹姆斯登得分王 七六人射爆溜馬賞8連敗

2022/04/06 11:15

恩比德今天面對溜馬轟下45分，目前以場均30.4分反超詹姆斯，暫居聯盟得分王。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕七六人今天在客場出戰溜馬，恩比德（Joel Embiid）和馬克西（Tyrese Maxey）聯手豪取75分，團隊23顆三分球也寫下隊史新高，七六人終場以131：122贏球，近期打出一波3連勝。

七六人上半場下起三分雨，共投進17顆三分球，創下隊史半場紀錄，其中有7顆是馬克西所貢獻，他與恩比德第2節聯手發威，率隊打出49：28的攻勢，半場取得82：58的領先。

七六人最多領先達28分，不過溜馬射手希爾德（Buddy Hield）第三節獨拿13分，助隊逐漸追回失分，第三節縮小到個位數差距，不過最後仍功虧一簣，恩比德和馬克西再度接管戰局，七六人終場就以131：122擊敗溜馬，賞給對手8連敗。

七六人明星中鋒恩比德轟下全場最高的45分、13籃板，目前他的場均得分來到30.4分，已經超越詹姆斯（LeBron James）的30.3分，暫居聯盟得分王。

七六人全場投進23顆三分球寫下隊史最佳，馬克西投進生涯最多的8顆三分球，攻下30分，外帶7助攻，T.哈里斯（Tobias Harris）有17分、4抄截，哈登（James Harden）則是貢獻11分、14助攻。

溜馬以希爾德的25分、11籃板最佳，另有5次助攻，哈里伯頓（Tyrese Haliburton）攻下全隊次高的21分，另有8籃板、5助攻和2抄截。

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