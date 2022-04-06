全中運》台南市代表隊授旗 928人挑戰22種競賽

全國中等學校運動台南市代表隊，今天由台南市長黃偉哲授旗儀式，將有928名選手參賽。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕全國中等學校運動將於4月16日至21日在花蓮縣展開，台南市代表隊今天舉行授旗儀式，將有928名選手參加22種競賽種類。

授旗儀式今天上午在台南市政府永華市政中心舉行，由台南市長黃偉哲將台南市旗交給台南市體育總會理事長吳志祥代表接受。黃偉哲勉勵台南小將，全力以赴並妥善照顧自己的身體，才能全心全意在賽場上拚戰，為自己以及台南市爭取最大榮譽。

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教育局長鄭新輝表示，全中運代表隊選手是透過1月的市中運選拔出來的菁英，其中有多位全中運的常勝軍，如沙崙國中吳亮昀在上屆全中運游泳仰式橫掃3面金牌，今年市中運更打破8項游泳紀錄。

台南市代表隊在上屆全中運共榮獲31金、34銀、36銅，總計101面獎牌，金牌數及總獎牌數都創下縣市合併以來最佳紀錄，而破紀錄共10項19人次，也傲居全國之冠。今年除了持續全中運選手的照護服務計畫，也新增選手於賽事期間的營養津貼，希望在有限資源下，逐年提升對選手的照顧。

體育署前日公告的「2022年世界中學生運動會」代表隊名單中，也有8位台南市選手，包括桌球、沙灘排球、跆拳道、田徑及游泳等項目。其中新化高工田徑好手魏浩倫，上屆全中運拿下100公尺及200公尺雙冠，110年全國運動會為台南奪下首面400公尺接力金牌，今年市中運再打破400公尺接力紀錄。同樣入選田徑代表隊的北門高中易柏安，畢業於田徑名校金城國中，國3時就獲得參加世界中學生運動會的資格。

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