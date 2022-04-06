NBA》厄文轟42分帶頭衝 籃網擊敗火箭登東部老八

厄文今天狂飆42分率隊擊敗火箭，籃網再度衝上東部第8。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕籃網今天在主場迎戰聯盟爐主火箭，明星控衛厄文（Kyrie Irving）狂飆42分，率領球隊以118：105大勝，中止2連敗，籃網再度衝上東部第8。

厄文上半場就火力全開攻下22分，籃網在第2節打出一波10：0的攻勢，半場取得64：47大幅領先，籃網在第三節最多領先達21分，火箭在末節展開反撲，打出一波15：0的攻勢，將差距縮小到6分差，讓籃網嚇出一身冷汗，所幸厄文適時挺身而出，單節獨拿17分率隊帶走勝利，籃網終場以118：105贏球，賞給火箭5連敗。隨著騎士、老鷹和黃蜂今天都輸球，籃網因此爬上東部第8的位置，只落後第7名的騎士1.5場勝差。

請繼續往下閱讀...

厄文攻下全場最高的42分，另有6助攻和2抄截，杜蘭特（Kevin Durant）貢獻18分、9籃板和7助攻，B.布朗（Bruce Brown）挹注15分，卓蒙德（Andre Drummond）有10分、11籃板雙十表現。

火箭以波特（Kevin Porter Jr.）的36分最佳，另外飆進全場最多的6顆三分球，去年選秀榜眼J.格林（Jalen Green）攻下全隊次高的30分，另有6籃板，森根（Alperen Sengun）繳出14分、11籃板。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法