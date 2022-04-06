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高球》差點沒了右腿仍奇蹟地重返球場 老虎伍茲可望在名人賽回歸

2022/04/06 11:30

前球王老虎伍茲可望在名人賽回歸 。（歐新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕總獎金1150萬美元的美國名人賽，將在台灣時間週四深夜登場，去年初才經歷嚴重車禍的前球王老虎伍茲（Tiger Woods）已經下場練球多次，有機會重返球場，他表示，以目前的情況，確實會參賽，但還是要等到賽前才會決定。

伍茲在去年1月遭遇嚴重車禍，當時他的右小腿、腳踝開放性骨折，差點面臨截肢的危機，但在醫療團隊努力下，成功保住他的右腿，他也因此住院1個月、在家躺了2個月。

不過，傷勢復原後，伍茲積極尋求重返賽場的機會，他在去年底曾和兒子一同參加PNC挑戰賽，情況看似不錯，而距離車禍14個月的時間就能重新站上球場，也令外界感到不可思議。

這週伍茲已經3度下場練球，他表示，開賽前一天會再打9洞練習賽，屆時觀察自己的情況，才能確定是否參賽。

「我可以把球打得很好，就高爾夫的部分來說，並沒有太大的問題，比較辛苦的是走路這件事，要走完72洞是條很漫長的路。」伍茲先前參與PNC挑戰賽時能夠搭乘球車，且場地地形較為平坦，步行上比較輕鬆。

伍茲生涯曾拿過5座名人賽冠軍，最後一次穿上名人賽綠夾克是在2019年，當時他擺脫背傷、醜聞後東山再起，令不少球迷感到振奮。伍茲今天提到，自己非常喜歡比賽，也覺得只要自己還有機會贏下比賽，他就會參賽，這成為他前進的一大動力。

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