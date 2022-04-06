中職》饒舌歌手大支領銜！ 統一「大嘻哈獅代」引爆獅迷臺饒魂

大嘻哈獅代-硬漢饒舌歌手集合圖。（統一獅提供）

〔體育中心／綜合報導〕中華職棒33年熱鬧開打，不僅豐富賽程接連不斷，統一7-ELEVEN獅也活動連發不間斷！球季開打首月繼開幕週童樂會後，再推出上半季第二彈主題日【大嘻哈獅代】，與臺南饒舌大廠「人人有功練」強強聯手，準備在04.16 （六）、04.17 （日）連續二天週末賽後獻上最精采的演出，讓各位獅兄姊再一次大勝獅吼，吼出你最叛逆的府城嘻哈精神。

以往獅隊每年僅於季末最後假日主場才有音樂祭，今年球團特別於季初也規劃同為音樂屬性的主題活動，不僅讓球迷朋友有更多機會進場搖擺，本次以嘻哈為主軸的設定，也更突顯其與往年音樂祭不同之特色。而【大嘻哈獅代】更與饒舌歌手大支所率領的「人人有功練」攜手，集結眾多臺灣饒舌界好手秀上最硬的嘴上功夫，其中不少出身自府城的臺南囝仔，一起發揮屬於南霸天的在地味、為家鄉致敬！

請繼續往下閱讀...

為期兩天的【大嘻哈獅代】最令人期待的卡司陣容將由大支校長為首，帶領大嘻哈獅代年度總冠軍YoungLee與同樣參與節目擁有極佳表現且獲得評審肯定的潤少、蛋頭BG8LOCC、Gambler、韓森等人、以及曾入圍金曲獎最佳新人獎的饒舌歌手小人一同帶來豐富演出。除了歌手「標配」，本回更搭載專屬御用DJ Howmany與阿雞及魏買加二位主持，賽後即將用精采的節目引爆你內心臺饒魂！

【大嘻哈獅代】主題活動票價加價150元，連續兩場賽事賽後特別帶來超過30分鐘饒舌音樂饗宴，目前預售票券於全台統一超商ibon售票系統及ibon售票網站熱售中，本次主題日也將準備特別贈品-貳兩不純金項鍊，讓1號隊友輕鬆變身府城嘻囝仔，凡持當日門票均可於現場兌換，每場2,000份換完為止。更多詳細資訊，可洽統一獅官方粉絲團。

賽程資訊 開賽時間 開球嘉賓 賽後演出陣容 04.16 （六） vs.悍將 17:05 YoungLee、潤少 YoungLee、潤少、Gambler 阿雞（主持）、DJ Howmany 04.17 （日） vs.象 14:05 大支 大支、蛋頭BG8LOCC、韓森、小人 魏買加（主持）、DJ Howmany

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法