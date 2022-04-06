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T1》獵鷹超浮誇遊樂主場吸睛 太陽洋將桑尼3度大三元

2022/04/06 14:17

獵鷹超浮誇遊樂主場受到小朋友歡迎。（T1提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕T1聯盟盤點一連4天精彩賽事，臺南台鋼獵鷹的「翼起汽樂園」主場活動直接把遊樂場搬來，成為聯盟本季最浮誇主場；臺中葳格太陽洋將桑尼（Sani Sakakini）則把大三元當水喝，本季第三度奪大三元，帶領太陽勇奪4連勝。

本季至今，臺南台鋼獵鷹主場行銷話題不斷，從最早的火辣DJ妖嬌，到超KUSO法師Basso坐鎮，都吸引不少目光，但獵鷹球團行銷無極限，上週日在兒童節連假的主場活動，直接將遊樂場搬到球場，舉辦「翼起汽樂園」主題活動，儼然就是聯盟本季最浮誇主場。

獵鷹超浮誇遊樂主場受到小朋友歡迎。（T1提供）

當日獵鷹場館外擺設了各種遊樂設施，連海洋氣墊溜滑梯、ㄅㄨㄅㄨ跳床、飛天海盜船、ㄉㄨㄉㄨ小火車、旋轉木馬都一應俱全，讓球迷們不僅能盡興看球，還能體驗比照一般遊樂場規格的歡樂氛圍，雖然獵鷹當日仍以77比102不敵高雄全家海神，但主場的經營已是聯盟樣版，頻頻創造驚喜。

獵鷹超浮誇遊樂主場受到小朋友歡迎。（T1提供）

臺中葳格太陽核心桑尼奪下3月最佳外援後表現持續火熱，上週六主場迎戰臺南台鋼獵鷹，桑尼再度展現出「聯盟最強洋將」身手，輕鬆繳出19分、13籃板、12助攻、1抄截和2阻攻的全能數據，個人本季第三度奪大三元，也是聯盟本季第六次，身為球隊不可獲缺的核心球員，桑尼投、切、傳三位一體，把大三元當水喝，帶領太陽打出佳績，太陽總經理汪蔚傑表示：「桑尼的表現大家有目共睹，他絕對是太陽不可少的球員，我希望他能長留太陽，成為球隊的基石。」

桑尼本人也有意長留台灣，本季他攜家帶眷來台，他的美麗嬌妻魯比（Rubi Habash）也有意在台發展新事業，身為約旦女籃傳奇，魯比也是能量飲料Red Bull代言運動員，她也希望能跟隨桑尼的腳步，在台灣開啟事業第二春。

太陽洋將桑尼3度大三元。（T1提供）

　

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