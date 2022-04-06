中職》用球係數怎麼看？ 只要超過0.560就是超標

圖為中職開幕戰比賽用球。（資料照，中職聯盟提供）

〔記者羅志朋／台北報導〕中職歷經2010年「變形球」，2016、2020年「彈力球」，比賽用球多次出現問題，為了弭平爭議，2020年12月8日領隊會議決議，未來比賽用球恢復係數中間值訂在0.550，合格範圍為0.540至0.560。

過去中職比賽用球恢復係數中間值為0.560，合格範圍在0.540至0.580，由於範圍實在太廣，用球係數多次超過0.570，造成全壘打滿天飛，聯盟和球團有感茲事體大，前年底決定降低中間值至0.550，合格範圍也下修為0.540至0.560，去年場均全壘打僅1.1轟，和2016年的場均2.51轟相比，差距非常大。

請繼續往下閱讀...

除了係數調降，為了與國際接軌，中職比賽用球用球縫線高度從0.05英寸（1英寸=2.54公分）調高為0.07英寸，等於高了0.02英寸，換算下來縫線高度多了0.05公分，縫線變高，也讓擊球飛行距離縮短，這也是去年全壘打減產因素之一。

比賽用球彈性好壞，決定打擊數據和全壘打產量高低，這已是近年反覆驗證過的事實，今年韓職比賽用球恢復係數降至近年新低，加上好球帶放寬，開季15場比賽只出現14轟，場均0.9轟，遠低於中職開季的場均2.5轟。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法