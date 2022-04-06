全國身障運動會9日台中登場 4000選手須打滿二劑疫苗14天

全國身障運動會9日台中登場，今點燃聖火起跑。（市府提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕2022年全國身心障礙國民運動會將於4月9日至12日首度在台中市登場，台中市副市長令狐榮達及教育部體育署全民運動組長呂忠仁等人，今日點燃聖火，宣告賽會即將開跑，因近來本土疫情升溫，這場運動盛會將有逾4千選手齊聚，台中市運動局長李昱叡指出，比賽採閉門賽，不開放民眾入內觀賽，參賽選手及隊職員除部份因身體因素特殊個案外，均須打好兩劑疫苗14天，選手除下場比賽可脫口罩外，全程須口罩載好載滿，確保選手比賽防疫安全。

全國身障運動會聖火傳遞自今日起至4月9日為期4天，繞行中市29行政區，傳達「友愛台中，共好無限」的氛圍及美好精神，歡迎全國民眾一起為身障選手加油；令狐榮達指出，台中首次承辦全國身障運重會，市府已做好充分準備，迎接來自全國的身障朋友以運動競技交流。

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李昱叡表示，今年將舉辦包括11項競賽種類與5項特奧運動項目，市府整合台中市運動場館，地點跨足山、海、屯行政區共15個運動場館，提供來自全國6000名身障教練、選手與隊職員，市府提供包括中捷、低底盤公車、無障礙設施與手語服務，賽事也預先安排特訓講座，聘請專業手語翻譯員進行賽場翻譯服務，提供友善身障環境。

考量近來國內疫情升溫，李昱叡指出，除賽事全程採閉門賽，進場選手及隊職員均須出具打完二劑疫苗滿14天的證明，部份因個人身體因素等特殊原因者可出具縣市政府出具的快篩陰性證明始得參與；此外，除選手下場比賽時可脫口罩外，其餘均需全程口罩戴好戴滿，確保賽事防疫安全。

運動局說明，開幕典禮4月9日將於台體大體育館隆重登場，包括開幕典禮及選手之夜均有線上直播，歡迎民眾一起來替身障運的選手加油。

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