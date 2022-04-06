中職》日媒好奇為何沒有日本籍洋將？樂天球團回應了

樂天桃猿。（記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕樂天桃猿本季聘用3名日本教練是全聯盟最多，不過陣中尚未出現日本籍的洋將，日媒好奇考量原因，樂天桃猿CEO川田喜則也受訪說明。

日媒《full-count》今日報導指出，去年像是味全龍的田澤純一、兄弟的高野圭佑等日本投手都在台灣球界引起話題。

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川田喜則受訪說明，「台灣許多高中、大學畢業的投手會想往更高層級挑戰選擇旅外，盼得到好投手的球團也就仰賴洋將。在日職，支配下登錄的70人名單中對洋將名額毫無限制，不過台灣這邊基本就只能登錄4名洋將，名額有限情況下幾乎都是考慮投手。」

他也談到日本投手要在台灣成功有其困難面：「氣候、飲食、練習環境都跟日本不一樣，周圍都是台灣人的球團環境你能習慣嗎？天氣炎熱、練習菜單也會有變，這樣你還可以維持表現嗎？他不僅要是一名好投手，調整能力、溝通能力也是必要的。」

川田喜則坦言球團去年有陸續測試幾名日本選手，不過受到洋將名額限制未能採用，「我們也很期待日本好手來台灣獻技。」

他更提到未來日職樂天金鷲隊派員來台的可能，「即使選手的轉隊不是那麼簡單，由於金鷲同屬樂天的母集團，我認為今後會變得比較好做。」

川田喜則。（資料照，記者林正堃攝）

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