網球》扯！15歲球員輸球竟賞對手一巴掌 雙方在場上鬥毆（影音）

Number 1 seeded player Michael Kouame from France slaps Raphael Nii Ankrah after losing in the ongoing TGF ITF jnrs world tour at the Accra sports stadium pic.twitter.com/pj4WjfifXZ — KENNETH KWESI GIBSON （@Kwesi_Gibson） April 4, 2022

〔體育中心／綜合報導〕網壇近期屢次選手在場上情緒失控的爭議，ATP官方已考慮加重裁罰，不料近日在青少年賽事竟出現鬥毆的離譜場面。

日前在迦納首都阿克拉舉行的ITF J5青少年巡迴賽，15歲的法國頭號種子庫阿梅（Michael Kouame）在首輪以2：6、7：6、6：7不敵地主選手安克拉（Raphael Nii Ankrah）。比賽結束當雙方走向網前準備握手致意時，庫阿梅以右手與對手握手，左手就直接朝安克拉臉上招呼，隨後場上便發生激烈的肢體衝突。

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庫阿梅動手的原因仍不清楚，不過影片隨即在社群上引發熱議。而諷刺的是，就在衝突爆發的前一天，ATP才寄信向選手表明未來將針對場上的不當行為，祭出更嚴厲的條款。

近期選手在場上的情緒控管問題已成各方矚目焦點，從德國名將茲維列夫（Alexander Zverev）在墨西哥怒打主審椅、澳洲基里奧斯（Nick Kyrgios）與美國新星布魯克斯比（Jenson Brooksby）在陽光雙賽相繼出現摔拍行為、險些傷及球僮，種種行為都引發外界撻伐。

根據《路透》掌握的消息，ATP主席高登茲（Andrea Gaudenzi）在信件裡向球員表示，隨著紅土賽季即將到來，ATP將對裁罰採取更嚴格的立場，會針對各項條款和紀律程序進行檢討，以確保這些規定對嚴重違規和屢犯者提供最適當的懲罰措施。

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