晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 網球

網球》扯！15歲球員輸球竟賞對手一巴掌 雙方在場上鬥毆（影音）

2022/04/06 18:08

〔體育中心／綜合報導〕網壇近期屢次選手在場上情緒失控的爭議，ATP官方已考慮加重裁罰，不料近日在青少年賽事竟出現鬥毆的離譜場面。

日前在迦納首都阿克拉舉行的ITF J5青少年巡迴賽，15歲的法國頭號種子庫阿梅（Michael Kouame）在首輪以2：6、7：6、6：7不敵地主選手安克拉（Raphael Nii Ankrah）。比賽結束當雙方走向網前準備握手致意時，庫阿梅以右手與對手握手，左手就直接朝安克拉臉上招呼，隨後場上便發生激烈的肢體衝突。

庫阿梅動手的原因仍不清楚，不過影片隨即在社群上引發熱議。而諷刺的是，就在衝突爆發的前一天，ATP才寄信向選手表明未來將針對場上的不當行為，祭出更嚴厲的條款。

近期選手在場上的情緒控管問題已成各方矚目焦點，從德國名將茲維列夫（Alexander Zverev）在墨西哥怒打主審椅、澳洲基里奧斯（Nick Kyrgios）與美國新星布魯克斯比（Jenson Brooksby）在陽光雙賽相繼出現摔拍行為、險些傷及球僮，種種行為都引發外界撻伐。

根據《路透》掌握的消息，ATP主席高登茲（Andrea Gaudenzi）在信件裡向球員表示，隨著紅土賽季即將到來，ATP將對裁罰採取更嚴格的立場，會針對各項條款和紀律程序進行檢討，以確保這些規定對嚴重違規和屢犯者提供最適當的懲罰措施。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。