NBA》1人帶領4隊破紀錄 「無冕王」CP3創下前無古人數據

保羅。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕太陽今天在主場以121：110打爆湖人，粉碎湖人晉級附加賽的希望，陣中最穩定的指揮官、主控保羅（Chris Paul）更是創下前無古人的罕見紀錄，成為史上唯一帶領4支球隊打破隊史例行賽最多勝紀錄的球員。

保羅今天僅上場23分51秒，就拿下6分、4籃板、12助攻，率太陽拿下本季第63勝（16敗），打破隊史單季勝場新高紀錄。過去最多勝紀錄為2004-05賽季，以及1992-93賽季的62勝20敗。

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保羅成為史上唯一待過4支球隊時，4隊都打破隊史勝場紀錄的球員，他最早在2007-08賽季效力新紐奧良黃蜂（現鵜鶘）是「蜂王」，就率隊在例行賽創下56勝26敗，打破隊史紀錄。

另外2013-14年效力快艇隊當「船長」時，保羅與葛里芬（Blake Griffin）、小喬丹（DeAndre Jordan）等人聯手寫下57勝25敗，再度打破快艇隊史最多勝紀錄。

2017-18年賽季，保羅效力火箭隊，再度助隊寫下65勝17敗的隊史單季最多勝紀錄。

保羅在19-20年賽季效力雷霆，雖然當時普遍評價雷霆實力較弱，但有了保羅相助，該年也順利闖進季後賽。

這樣的保羅生涯卻從未拿過冠軍戒指。去年是他生涯首度打進總冠軍戰，最後敗給公鹿飲恨奪亞，今年就看再度帶領太陽創下隊史紀錄、勇奪季後賽第一種子的他能否擺脫「無冕王」的封號。

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