晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 羽球

羽球》「這天比想像中來得快」南韓女單名將成池鉉宣布退休

2022/04/06 19:24

成池鉉宣布退役。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕南韓女單名將「成公主」成池鉉稍早在社群媒體宣布高掛球拍，結束職業生涯，未來將轉任教練，培育下一代年輕好手。

來自羽球世家的成池鉉，17歲進入南韓國家隊，隔年參加澳門公開賽於8強擊敗當時的球后周蜜、一鳴驚人，2011年在台北公開賽拿下生涯首冠，台灣堪稱成池鉉的幸運地，生涯4度在此站封后，冠軍數僅次家鄉南韓。

大賽表現部分，成池鉉2012年於倫敦迎來奧運初登場止步小組賽，2015年世錦賽闖進4強，最後不敵西班牙名將瑪琳（Carolina Marin），收下季軍；16年里約奧運，成池鉉在小組賽突圍，不過最終在8強飲恨，淘汰她的依然是瑪琳。

世界排名曾在2017年到達生涯最佳第2位的成池鉉，目前排在世界第18。2020年與男單好手孫完虎完成終身大事的她，2021年東京奧運未獲參賽資格，上次在國際賽場現身已經要追溯至去年3月的瑞士公開賽。

成池鉉稍早發文宣布引退消息，「我曾想過這天的到來，但似乎比想像中來得快。22年的球員生涯和13年的國家隊生涯...回首這些歲月，達到了一些成就、也有沒能實現的目標，但我為盡全力的自己感到驕傲。」

成池鉉感謝國家隊的教練、隊友、球迷，也沒忘了對父母、丈夫一路以來的支持表達感激之情，最後表示自己將以教練的身分展開生涯的另一篇章。

成池鉉曾四度在台北站封后。（資料照，歐新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。