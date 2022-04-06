羽球》「這天比想像中來得快」南韓女單名將成池鉉宣布退休

成池鉉宣布退役。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕南韓女單名將「成公主」成池鉉稍早在社群媒體宣布高掛球拍，結束職業生涯，未來將轉任教練，培育下一代年輕好手。

來自羽球世家的成池鉉，17歲進入南韓國家隊，隔年參加澳門公開賽於8強擊敗當時的球后周蜜、一鳴驚人，2011年在台北公開賽拿下生涯首冠，台灣堪稱成池鉉的幸運地，生涯4度在此站封后，冠軍數僅次家鄉南韓。

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大賽表現部分，成池鉉2012年於倫敦迎來奧運初登場止步小組賽，2015年世錦賽闖進4強，最後不敵西班牙名將瑪琳（Carolina Marin），收下季軍；16年里約奧運，成池鉉在小組賽突圍，不過最終在8強飲恨，淘汰她的依然是瑪琳。

世界排名曾在2017年到達生涯最佳第2位的成池鉉，目前排在世界第18。2020年與男單好手孫完虎完成終身大事的她，2021年東京奧運未獲參賽資格，上次在國際賽場現身已經要追溯至去年3月的瑞士公開賽。

成池鉉稍早發文宣布引退消息，「我曾想過這天的到來，但似乎比想像中來得快。22年的球員生涯和13年的國家隊生涯...回首這些歲月，達到了一些成就、也有沒能實現的目標，但我為盡全力的自己感到驕傲。」

成池鉉感謝國家隊的教練、隊友、球迷，也沒忘了對父母、丈夫一路以來的支持表達感激之情，最後表示自己將以教練的身分展開生涯的另一篇章。

成池鉉曾四度在台北站封后。（資料照，歐新社）

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