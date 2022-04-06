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羽球》快要可以回家了！周天成複驗結果呈陰性

2022/04/06 20:10

周天成。（資料照，記者林正堃攝）

〔中央社〕台灣羽球一哥周天成從全英賽返台入境落地採檢陽性，中華羽球協會辦公室主任陳世杰今天說，周天成經複驗結果為陰性，明天將接受第2次採檢，「鬆了一口氣，周天成快可以回家了。」

世界排名第4的周天成，上個月前往英國伯明罕參加全英羽球公開賽，比賽結束後卻傳出確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）消息，所幸人並無大礙，他在英國當地休養後情況穩定，待體內病毒清零後於昨天搭機返台。

不料周天成抵台後在機場落地採檢，竟又被驗出呈現陽性，他在今天下午接受第1次複驗，傍晚結果出爐，好消息這次的檢驗結果是呈現陰性。

陳世杰表示，周天成在機場採檢的結果應是偽陽性，他解釋，由於COVID-19並無特效藥，只能透過自主免疫力來殺死病毒，「他在英國搭機前2次採檢都是陰性，代表身體狀況已經沒有問題。」

不過返台後落地採檢又被驗出陽性，陳世杰指出，周天成在歷經長程飛行後，身體難免會疲勞，導致免疫力下降，他推論周天成是因此才被驗出陽性反應。

依照規定，周天成需在複驗後相隔24小時，再進行第2次複驗，陳世杰透露，只要二採結果仍是陰性，預計8日（週五）就會將周天成轉送至協會預定好的隔離飯店。

事實上，周天成並非複驗轉陰的單一個案，上週桌球一哥林昀儒也在返台落地採檢時被驗出陽性，在歷經2次複驗後結果都呈現陰性，目前他已返回宜蘭進行隔離。

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