足球》布查大屠殺！烏克蘭25歲選手拒投降 與母同遭凌虐處決

布查村莊的村長一家五口遭俄軍殺害，隨意丟棄在亂葬崗。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕俄羅斯軍隊在烏克蘭基輔郊區布查進行平民大屠殺，烏克蘭當地職業足球員、年僅25歲的蘇肯科（Oleksandr Sukhenko）的遺體，今天在布查附近村莊莫季任（Motyzhyn）被發現與父母一同身亡。

莫季任村莊位於烏克蘭基輔郊區布查以北約30公里處，FIFPRO（國際職業足球運動員協會）今天在官方社群發文哀悼，而蘇肯科的母親正是莫季任村莊的村長。

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根據《法新社》以及《路透社》報導，該村長因為拒絕投降，自3月24日起遭俄軍綁架，一直處於失蹤狀態。

隨後烏克蘭當局發現村長以及其一家五口雙手遭綑綁，被俄軍近距離開槍，「行刑式槍決」死亡，遺體被丟棄在亂葬崗當中。

Together with the Ukrainian player union @AUAPFP, we are mourning the loss of 25-year-old former Ukrainian football player and member, Oleksandr Sukhenko, who was reportedly killed with his mother and father in Motyzhyn, a town west of Kyiv.



May they rest in peace. pic.twitter.com/7GrGLA93UE — FIFPRO （@FIFPRO） April 5, 2022

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