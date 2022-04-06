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全中運》高雄代表隊授旗 1965人征戰花蓮

2022/04/06 19:55

今年全國中等學校運動會16日至21日在花蓮縣舉行，高市教育局今在鳳山行政中心前廣場為高雄市全中運代表隊授旗。（記者方志賢攝）

〔記者方志賢／高雄報導〕今年全國中等學校運動會16日至21日在花蓮縣舉行，高雄市共計1965人組成代表團參加，高雄市教育局副局長陳佩汝、大同醫院院長傅尹志今在鳳山行政中心前廣場，授旗高雄市全中運代表隊，嘉勉選手們發揮實力，再創佳績。

高雄市歷屆參與全中運成績斐然，去年獲得金牌39面、銀牌60面、銅牌64面，合計163面獎牌。今年全中運於16日至21日在花蓮縣舉行，共有田徑、游泳、體操、桌球、羽球、網球、跆拳道、柔道、舉重、射箭、軟式網球、空手道、射擊、拳擊、角力、木球、自由車、輕艇、擊劍、划船、卡巴迪、競速滑輪溜冰等22項，超過1萬8000名選手同場競技。高雄市今年參賽隊職員計1917人與團本部48人，共計1965人參與盛會。

陳佩汝授旗時感謝大同醫院對高雄市選手的支持，組成「高雄市全中運隨隊醫療防護團隊」，強調教育局關心選手安全與運動防護，今年希望藉由大同醫院的專業服務，成為選手努力奪牌的最佳後盾。

傅尹志說，大同醫院今年與教育局合作，簽訂「高雄市體育班優秀選手整合照護服務計畫｣，成立「運動選手整合照護中心」提供績優選手平時訓練運動傷害，以及心理諮商等全方位服務外，更組成全中運隨隊醫療防護團隊，駐點團本部與巡迴部分賽場，及時提供高雄市代表隊選手第一線運動防護與醫療服務，讓選手能安心比賽。

另高雄市各校代表隊已積極備戰，舉重、羽球、網球、田徑、自由車等，都是高雄市熱門奪牌種類，大家一起為高雄子弟兵加油。

高雄市教育局副局長陳佩汝（左）授旗高雄市全中運代表隊。（記者方志賢攝）

大同醫院院長傅尹志表示該院骨科、復健科醫師、營養師等會共同介入，照顧運動員的健康。（記者方志賢攝）

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