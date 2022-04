MLB》荒謬理由稱大谷非百大榜首 美記者過往言論遭挖出

大谷翔平。(資料照,USA TODAY Sports)

〔體育中心/綜合報導〕《MLB Network》記者,同時也是前道奇隊記者瑞佐(Alanna Rizzo)先前因為在節目上指出大谷翔平因為是投手,所以不認同他是百大球星第一名的言論引起熱議,有球迷就挖出瑞佐過往言論,證明他早就對大谷翔平頗有微詞。

瑞佐先前在《High Heat》節目討論2022年球季百大球員名單時,提出「因為大谷是投手」,所以不認為他是百大球星第一名的荒謬理由,讓主持人魯索(Chris Russo)當場傻眼,整整停了3秒後才再度說話,而瑞佐也在後續打算解釋,不過該畫面也已經引起網路熱議。

請繼續往下閱讀...

有網友就抓出瑞佐在去年大谷翔平有望爭取美聯MVP時的言論,當時瑞佐就表示,如果現役最強右投,大都會的德葛隆(Jacob deGrom)能夠得到與大谷翔平一樣多的打席時,那麼事情可能會不一樣。

只不過瑞佐的言論相當片面,因為大谷翔平明顯不「只是」名投手,而是名二刀流球員,而二刀流球員在賽季的體力調節上,與一般球員截然不同。德葛隆若在健康的情況下,確實是能在自己先發時,於打擊上也有好表現的強投,但他是否能夠在負擔與大谷翔平相同的打席時,依舊能繳出相同成績,這點可能就得打上很大的問號。

以數據網站《Fangraphs》的WAR(勝利貢獻值)計算,打者大谷翔平能貢獻5.1WAR,投手大谷翔平能貢獻3.0WAR,去年WAR最高的打者是透納(Trea Turner)6.9,WAR最高的投手是柏尼斯(Corbin Burnes)7.5。

Alanna Rizzo:



"I don't think Ohtani can be #1 (player in baseball) because he's a pitcher."



pic.twitter.com/VsTJSgzSzr