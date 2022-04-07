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MLB》荒謬理由稱大谷非百大榜首 美記者過往言論遭挖出

2022/04/07 07:53

大谷翔平。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕《MLB Network》記者，同時也是前道奇隊記者瑞佐（Alanna Rizzo）先前因為在節目上指出大谷翔平因為是投手，所以不認同他是百大球星第一名的言論引起熱議，有球迷就挖出瑞佐過往言論，證明他早就對大谷翔平頗有微詞。

瑞佐先前在《High Heat》節目討論2022年球季百大球員名單時，提出「因為大谷是投手」，所以不認為他是百大球星第一名的荒謬理由，讓主持人魯索（Chris Russo）當場傻眼，整整停了3秒後才再度說話，而瑞佐也在後續打算解釋，不過該畫面也已經引起網路熱議。

有網友就抓出瑞佐在去年大谷翔平有望爭取美聯MVP時的言論，當時瑞佐就表示，如果現役最強右投，大都會的德葛隆（Jacob deGrom）能夠得到與大谷翔平一樣多的打席時，那麼事情可能會不一樣。

只不過瑞佐的言論相當片面，因為大谷翔平明顯不「只是」名投手，而是名二刀流球員，而二刀流球員在賽季的體力調節上，與一般球員截然不同。德葛隆若在健康的情況下，確實是能在自己先發時，於打擊上也有好表現的強投，但他是否能夠在負擔與大谷翔平相同的打席時，依舊能繳出相同成績，這點可能就得打上很大的問號。

以數據網站《Fangraphs》的WAR（勝利貢獻值）計算，打者大谷翔平能貢獻5.1WAR，投手大谷翔平能貢獻3.0WAR，去年WAR最高的打者是透納（Trea Turner）6.9，WAR最高的投手是柏尼斯（Corbin Burnes）7.5。

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