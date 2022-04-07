MLB》皇家為下季薪資空間出招！ 2屆全明星同意重構合約

梅瑞菲德。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕皇家隊今天宣布，他們將與2屆全明星梅瑞菲德（Whit Merrifield）進行合約重構，球隊執行了他2023年的合約，並在2024年加上共同合約選擇權。

原本梅瑞菲德的合約為今年325萬美元，2023年為700萬美元的球團選擇權，不過在更改後，梅瑞菲德本季的年薪為700萬美元，2023球季則為275萬美元附帶400萬美元的伸縮條款，2024年則有一個1800萬美元的共同選擇權，當中附帶50萬美元的買斷金。

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據了解，梅瑞菲德在下個賽季的伸縮條款條件為，只要他在傷病名單內待的天數少於110天，那麼他就能獲得完整的675萬美元年薪。

大聯盟記者指出，皇家在重構了梅瑞菲德的合約後，使他們可以先支付原先合約中要給梅瑞菲德的錢，並將下個賽季的薪資空間給清出來。

數據網站指出，本季皇家的團隊薪資將因更改合約變為9700萬美元，而在下個賽季會驟降至3600萬美元，美媒分析皇家本季可能無法在分區有所作為，但預計會有好幾名大物登上大聯盟並成為未來核心，因此為下個賽季增加薪資彈性，有望讓球團增添好手來輔佐這些年輕大物，讓皇家能夠在下季有所作為。

大器晚成的梅瑞菲德在2019年1月與皇家簽下一張4年保障1625萬美元的合約，媒體指出，這對28歲才登上大聯盟的梅瑞菲德來說相當合理，因為他在35歲前都無法進入自由市場，因此簽下這張合約可以保證自己的收入，而球團也樂得用便宜的薪水將這位頂尖好手給綁住。

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