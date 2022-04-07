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MLB》大都會夢幻「雙王牌」掛傷號 無名投手將扛開幕戰重任

2022/04/07 08:59

大都會「雙王牌」德葛隆（左）、薛哲（右）相繼掛傷號。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕隨著「雙王牌」德葛隆（Jacob deGrom）、薛哲（Max Scherzer）相繼掛傷號，大都會今敲定開幕戰先發，將由只在大聯盟出賽18場的二年級投手梅吉爾（Tylor Megill）扛重任。

大都會還沒開季就衰運連連，原本開幕戰先發是德葛隆，但他因右肩傷勢掛傷號，確定關機4週，可能到6月才能復出，之後這項重責大任換到薛哲身上，未料薛哲因右腿筋痠痛，同樣未能在開幕戰登板，薛哲預計主投本季第2戰。

梅吉爾。（資料照，USA TODAY Sports）

大都會明踢館國民，總教練休瓦特（Buck Showalter）今宣布，本季首戰將推出梅吉爾先發，梅吉爾在去年賽季是他生涯首次登上大聯盟，出賽18場，拿下4勝6敗、防禦率4.52，梅吉爾今年春訓表現不錯，出賽2場累積6.2局投球無失分，出現7次三振。

談到將由梅吉爾在開幕戰先發，大都會投手教練海夫納（Jeremy Hefner）表示：「我知道這只是其中一場比賽，就是162場的其中一場，但伴隨著開幕戰而來的盛會，這很特別，我很高興他能體驗到這一點。」

海夫納強調：「我們已經準備面對這場比賽，誰站在投手丘上並不重要。我們會做好準備的。」

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