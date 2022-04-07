MLB》洋基92億王牌開幕戰秀新球種？ 「大學時丟過」

柯爾。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕洋基王牌柯爾（Gerrit Cole）是球隊本季對紅襪的開幕戰先發，而他也表示自己將會在本季增添一個自大學以來就未曾投過的球種：卡特球。

由於今天春訓受到封館影響成為縮水的春訓，柯爾也僅在春訓投了2次先發，他曾在對海盜時投過2顆卡特球，對老虎時投過4顆，柯爾說道：「我認為這顆球在某些情況下會成為不錯的選擇。」

請繼續往下閱讀...

不過柯爾坦言，自己還沒有明確設定卡特球的用途：「我還沒有確實定義我想用這顆球來做什麼。他可能只是另一個用來獲得好球，或者當比賽中其他球種失靈時的選項。」

至於為何要在本季增加卡特球，柯爾的回答很簡單：「我在大學時丟過，然後我想，為何不呢？」後續他也補充：「我有很棒的武器而且我試著不要（在球種上）太具創意。但這是我的第10年，我想我們都得在某些時刻讓自己去適應聯盟。」

而要該如何使用新增的卡特球，柯爾還沒有太大的想法，會將其加入武器庫的主因是想要能夠讓自己變得更有不可預測性。

由於上季在禁止黏性物質後柯爾的表現明顯下滑，柯爾被問到改變是否為了讓表現提升，但他回答：「不，我不會這樣說，我只是變老了。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法