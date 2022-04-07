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MLB》大聯盟生涯失敗要回日本了？ 傳軟銀盯上日本安打王

2022/04/07 09:41

日籍外野手秋山翔吾。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕日籍外野手秋山翔吾，昨日遭紅人釋出，目前動向未明，根據日媒《日刊體育》報導，軟銀已盯上秋山翔吾，希望將這位日本好手納入麾下。

秋山翔吾曾在日職奪下4屆安打王、6座外野金手套，2020年賽季以3年2100萬美元（約新台幣5.8億）合約加盟紅人，成為隊史首位日本球員，但他的旅美生涯不順遂，未能複製在日職的成功，過去2年在大聯盟出賽142場，打擊率為0.224，沒有全壘打，僅有守備偶有佳作。

今年春訓，秋山翔吾的表現也不理想，出賽7場，打擊率僅0.182，沒有擠進開季名單，但他沒有意願到小聯盟打拚，選擇成為自由球員與紅人好聚好散，球團也在昨日將其釋出。

目前秋山翔吾還是自由身，不論是延續旅美生涯，還是返回日職效力，都是可能的選項，日媒報導指出，軟銀已經針對網羅秋山翔吾展開調查。

報導指出，軟銀因主力外野手栗原陵矢左膝前十字韌帶斷裂，必須長期脫離戰線，當前要補進攻守俱佳的選手，秋山翔吾絕對是第一人選。

軟銀正在密切關注秋山翔吾的動向，球團GM三笠杉彦受訪表示：「目前沒什麼可回應的，不過我們會密切關注事態的發展。」間接說明有意網羅秋山翔吾一事。

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