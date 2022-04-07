NBA》湖人才被淘汰 詹姆斯「想跟柯瑞打球」引熱議

詹姆斯與柯瑞。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕「詹皇」詹姆斯（Lebron James）率領的湖人隊在昨天輸給太陽後正式無緣附加賽，寫下諸多難堪紀錄的湖人隊與詹姆斯下一步將何去何從成為後續討論的話題，而在同日，詹姆斯於節目上表示自己想與柯瑞（Stephen Curry）攜手奮戰的言論，也讓季後賽都還沒展開就充滿話題性。

詹姆斯昨天在與太陽之戰因為受傷沒有出賽，他只能坐在底下看著球隊遭太陽親手淘汰，自己則吞下生涯最慘的48敗戰績，超越新秀時期的47敗。

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恰巧在湖人被淘汰的同一天，詹姆斯於《HBO》最新一集的節目《THE SHOP》中，就談到柯瑞是他最想要在退休前攜手作戰的球員。這兩位球員在過去幾年一直都是聯盟最著名的對手，他們曾連續4個球季在年度總冠軍賽上對陣，而兩人除了明星賽以外，也未曾同隊過。

儘管該節目應是在湖人被淘汰前所錄製中，但詹姆斯談話的內容加上湖人剛好被淘汰的時機點，也使得這個議題被放大。柯瑞在被問到這件事情時回答：「他實現他的願望了阿。他是隊長，在最近兩次的全明星賽選了我，我不知道這是否足夠，但我現在這樣很好。」柯瑞補充：「當你獲得像這樣子的MVP球員想跟你打球的興趣或者好奇心時，這樣的感覺很酷也很棒。我們都可以活在幻想的世界當中。」

後續美媒也分析兩人共同作戰的可能性，由於柯瑞與勇士隊簽下延長合約，因此他預計在2026年都還是會待在勇士，而且考量到柯瑞對勇士隊史的意義，幾乎可以確定他不會前往任何其他球隊。

因此，兩人攜手的可能性便落在詹姆斯加盟勇士上，不過考慮到勇士要付出多少代價才能夠贏來詹姆斯加盟，更別提柯瑞不知所措的反應，看起來似乎有點遙不可及。但後續美媒也提到，勇士過往不是沒有做過類似的事情（曾直接簽下杜蘭特），再加上湖人目前的狀態如此混亂，因此詹姆斯離隊加盟勇士也並非毫無可能。

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