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MLB》美媒回憶大谷傳奇 天使神鱒：這我幾乎不可能

2022/04/07 10:20

大谷翔平與楚奧特。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕大谷翔平在去年球季，用投打二刀流的驚人表現擄獲全世界球迷的心，更拿下美聯全票MVP的殊榮，本季他誓言繳出更好表現，美媒也回憶他曾讓「天使神鱒」楚奧特（Mike Trout）感到不可置信的傳奇故事。

根據《橙縣紀事報》記者佛列契（Jeff Fletcher）文章指出，大谷翔平透過翻譯表示：「我敢確定現在對我的期待會比去年還要更高，試著去滿足這些期望也是我想做到這事情。」

投手教練懷斯（Matt Wise）受訪時談到大谷翔平能否再進化時說：「我不會去打賭。他很專注而且已經準備好了。儘管他的身體受到嚴格管控，他還是在自己棒球生活上的每個層面都相當注重。」

佛列契提出了許多大谷翔平讓自己隊友印象深刻的事情，其中令楚奧特最印象深刻的，莫過於大谷在打擊機制上的迅速調整。

大谷翔平初來乍到大聯盟時，使用的打擊機制為高抬腿，但受制於更高層級的投手壓制導致打擊表現不佳。後續大谷像平接受教練建議，將打擊準備姿勢改為用腳趾點地的toe-tap，馬上就獲得好的成效。

楚奧特回憶當時大谷翔平的改變道：「他在春訓時每個打席都把球打成二壘滾地球。然後他們（教練）跟大谷說捨棄高抬腿改成toe-tap。他掌握後改變的速度有多快，這對我來說是最瘋狂的一件事。如果要我從高抬腿變成他所做到的事情，這幾乎是不可能的。」

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