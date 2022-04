NBA》超越「籃球之神」登最老得分王不要了？ 美媒曝詹皇出賽狀態

湖人一哥詹姆斯。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕湖人一哥詹姆斯(LeBron James)想要挑戰史上最老得分王頭銜,在剩下3場比賽中至少得出賽2場,對此美媒透露詹姆斯明日出賽機率。

湖人昨敗給太陽,加上馬刺贏球,紫金大軍確定無緣附加賽,不過還有一項值得關注的焦點,詹姆斯有機會以37歲的年齡超越「籃球之神」喬丹(Michael Jordan),寫下史上最老得分王頭銜,詹姆斯目前以場均30.3分,落後七六人明星中鋒恩比德(Joel Embiid)的30.4分。

請繼續往下閱讀...

詹姆斯目前僅出賽56場,他至少得在剩下3場比賽中出賽2場,才有資格角逐得分王,不過詹姆斯近期受左腳踝扭傷傷勢,近5戰只出賽1場。

明日湖人踢館勇士,《紐約時報》記者史坦(Marc Stein)透露,詹姆斯的狀態被列為出賽成疑(Questionable),報導指出,昨日有位消息人士透露,如果湖人賽季被淘汰,詹姆斯可能選擇繼續養傷,不論是否有資格競爭得分王,「我們很快就會知道這一立場是否成立。」

One source close to the situation said Tuesday that LeBron was likely to continue sitting — no matter what that did to his scoring title chances — if the Lakers were eliminated from play-in consideration. We’ll soon see if that stance holds.



