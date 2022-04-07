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NBA》超越「籃球之神」登最老得分王不要了？ 美媒曝詹皇出賽狀態

2022/04/07 10:27

湖人一哥詹姆斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人一哥詹姆斯（LeBron James）想要挑戰史上最老得分王頭銜，在剩下3場比賽中至少得出賽2場，對此美媒透露詹姆斯明日出賽機率。

湖人昨敗給太陽，加上馬刺贏球，紫金大軍確定無緣附加賽，不過還有一項值得關注的焦點，詹姆斯有機會以37歲的年齡超越「籃球之神」喬丹（Michael Jordan），寫下史上最老得分王頭銜，詹姆斯目前以場均30.3分，落後七六人明星中鋒恩比德（Joel Embiid）的30.4分。

詹姆斯目前僅出賽56場，他至少得在剩下3場比賽中出賽2場，才有資格角逐得分王，不過詹姆斯近期受左腳踝扭傷傷勢，近5戰只出賽1場。

明日湖人踢館勇士，《紐約時報》記者史坦（Marc Stein）透露，詹姆斯的狀態被列為出賽成疑（Questionable），報導指出，昨日有位消息人士透露，如果湖人賽季被淘汰，詹姆斯可能選擇繼續養傷，不論是否有資格競爭得分王，「我們很快就會知道這一立場是否成立。」

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