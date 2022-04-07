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NBA》克服21分落後！ KD大三元率籃網逆轉尼克

2022/04/07 10:54

（左起）杜蘭特與厄文以及米爾斯率籃網大逆轉尼克。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕籃網今天與尼克的比賽克服第三節落後21分劣勢，終場以110：98大逆轉獲勝，也讓他們距離西部第七種子僅有1場勝差。

籃網半場狀態不佳，僅厄文（Kyrie Irving）一人獨拿16分苦撐，反觀尼克有三人發揮，柏克斯（Alec Burks）18分進帳、巴瑞特（RJ Barrett）16分，托平（Obi Toppin）12分，半場尼克67：50領先達17分。

第三節尼克一度將領先擴大到21分差，但隨即進攻當機，單節只拿15分，而籃網在杜蘭特（Kevin Durant）單節10分發揮下，追近分差到落後10分。

第四節杜蘭特與板凳暴徒米爾斯（Patty Mills）聯手發揮，杜蘭特單節8投5中，三分3投全中砍下13分，米爾斯則是外線4投全進進帳12分，上一節手感冰冷的尼克這節同樣冷，單節26.7%命中率使他們只能眼睜睜看著對手超前後一去不復返，終場反以12分差輸掉比賽。

米爾斯飆進5記三分球。（USA TODAY Sports）

杜蘭特今天拿下32分10籃板11助攻完成大三元，厄文也有24分8籃板7助攻進帳，先發小柯瑞（Seth Curry）進帳15分，米爾斯在板凳出發砍進5顆三分球拿下15分。尼克巴瑞特拿下23分7籃板7助攻、柏克斯24分，托平19分。

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