中職》林益全「我坦」 富邦悍將再推Line貼圖

富邦悍將連2年與LINE合作官方貼圖，7日推出「富邦悍將官方日常貼圖第二彈」。（富邦悍將提供）

〔體育中心／綜合報導〕富邦悍將連2年與LINE合作官方貼圖，7日推出「富邦悍將官方日常貼圖第二彈」，由總教練丘昌榮、二軍總教練陳金鋒領銜，合計40位悍將教練、球員，融合球員特色和聊天最夯流行語，設計實用又獨一無二的40張靜態貼圖，即日起開放球迷付費下載。

富邦悍將去年與LINE合作推出兩款官方貼圖，包括悍將教練球員版及「Fubon Angels」兩款貼圖都相當受到球迷喜愛，推出後都曾攻佔下載排行榜第一名；今年悍將再與官方合作，推出2022年全新「富邦悍將官方貼圖第2彈」，要讓球迷們聊天室用滿滿悍將來洗版。

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「富邦悍將官方日常貼圖第二彈」貼圖由總教練丘昌榮「哥就是暖」、二軍總教練陳金鋒「態度」領銜，共有40名教練和球員，其中包括江少慶大秀肌肉「加油、再練一下」、林哲瑄「兜蝦哩」、蔣智賢「蔣蔣蔣恭喜！」、郭俊麟「歐嗨呦」、申皓瑋「笑死」、王勝偉「讚的啦！」、詹智堯「啾咪」等聊天室中實用用語之外，還有包括球員特色及時下流行語的林益全「我坦」、林琨笙「我看你是不懂喔」、陳真「祝你美夢陳真」、葉竹軒「謝謝大家」、陽耀勳「你是我的小勳肝」等等。

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