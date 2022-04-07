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中職》5月底兄弟、桃猿台東2連戰 5月14日開放縣民線上登記索票

2022/04/07 11:14

5月14日上午9點起開放台東縣政府官網及教育處網站「2022中華職棒重返台東索票系統」供鄉親線上登記索取。 （記者黃明堂翻攝）

〔記者黃明堂／台東報導〕經台東縣政府爭取，2022年中華職棒上半年例行賽，中信兄弟5月24、25日安排在台東第一棒球場舉辦2場主場比賽，將與樂天桃猿進行2連戰，共4000張內野票券授權縣府全權分配。5月14日上午9點起開放台東縣政府官網及教育處網站「2022中華職棒重返台東索票系統」供鄉親線上登記索取。

縣府教育處表示，4000張內野票除扣除分配縣內25所學校的基層棒球隊師生，包含各國中小、高中職與台東大學等棒球隊教練、校長及1名行政人員及球隊學生共760張，其餘3240張將分二場次全數回饋台東縣民。

教育處指出，台東第一棒球場內野共計3100座位，外野則為無對號開放階梯式場域約可容納2000人，球迷可上中信兄弟售票網購買外，中信兄弟球團也回饋台東縣政府4000張內野票券，中信兄弟售票系統自3月21日中午12:30開放「季賽會員」購買，3月23 日中午12:30全面開放一般民眾購票，中信兄弟可販售內野1100座位及外野約2000名。

截至目前為止兄弟售票官網內野已全數完售，僅剩外野開放售票，目前坊間所購得票券係球迷自兄弟官網購買，並非縣府釋出之票券，請民眾放心且勿妄加猜測。

教育處進一步說明，縣府將自5月14日（星期六）上午9點起到15日下午6點止，開放身份證字號V開頭及設籍台東的民眾上網免費登記索取兌換票券序號（每組身分證字號可索2張票），額滿為止，索取方式請民眾上網選擇比賽日期場次及票券張數，再登錄個人資料送出，索票成功會給一組序號，民眾可以截圖，拍照或抄錄，並於當日比賽下午2點起在第一棒球場憑序號及身份證證明文件兌換票卷，想入場感受棒球賽事的民眾手腳要快。

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