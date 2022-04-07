NBA》太陽先發4人沒打只輸4分 板凳小將讓快艇嚇出一身冷汗

（左起）左腳骨折後回歸的N.鮑威爾與第四節豪取20分的韋恩萊特。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍太陽今天在先發5人缺少4人的情況下，全場一度落後快艇達39分，然而在替補奇兵韋恩萊特（Ish Wainright）單節猛灌20分的帶領下讓快艇險些翻船，然而最終快艇仍以113：109擊敗太陽，續居西部老八位置。

太陽在昨天淘汰湖人使其無緣附加賽，並締造隊史最高63勝紀錄後，今天先發5人有4人因傷缺陣，艾頓（Deandre Ayton）右腳踝痠痛、布克（Devin Booker）下背部痠痛、克勞德（Jae Crowder）右腳踝痠痛、保羅（Chris Paul）右手拇指傷病管理，僅生涯全勤的布里吉斯（Mikal Brdiges）繼續先發上陣，而快艇今天則迎回左腳骨折，轉隊後只打3場比賽的N.鮑威爾（Norman Powell）。

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首節太陽還與快艇打得有來有往，僅以22：26落後4分，但第二節太陽進攻中邪，單節22投4中，外線12投1中只拿到9分，快艇則在N.鮑威爾從板凳出發以5投全中的發揮下豪取15分，單節進帳34分，半場打完快艇60：31遙遙領先太陽。

第三節快艇一度將分差拉開到39分，不過太陽這節手感回溫，A.哈勒戴（Aaron Holiday）與佩恩（Cameron Payne）各拿8分帶領下將比數追到61：87，依舊落後快艇達26分。

想不到第四節太陽板凳韋恩萊特發威，前三節得分掛零的他單節狂砍4顆三分球，12投8中豪取20分，搭配A.哈勒戴與克雷格（Torrey Craig）各有8分進帳，單節太陽灌進48分，不過最終也僅能將比數追到個位數分差，快艇在險些翻船的情況下靠罰球穩住優勢，終場僅以4分差擊敗太陽。

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