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全中運》疫情升溫改「閉門賽」 選手之夜延期

2022/04/07 12:17

全中運將於4月16日在花蓮開幕，但受疫情影響，6天賽事、23項競賽將全部改成「閉門賽」。（花蓮縣政府提供）

〔記者王峻祺／花蓮報導〕111年全國中等學校運動會將於4月16日花蓮開幕，受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）影響，6天賽事、23項競賽將全部改成「閉門賽」，選手之夜則延至7月與夏戀嘉年華合辦。

因應疫情升溫，花蓮縣政府經與中央、體育署等單位討論防疫措施後，考量1萬多名選手及與會工作人員的健康安全，賽事將全面改採「閉門賽」，僅開放隊職員、教練、選手、裁判及工作人員入場。

全中運花蓮賽事因應疫情改採閉門賽，僅開放隊職員、教練、選手、裁判及工作人員入場。 （花蓮縣政府提供）

全中運預定16日在花蓮縣立體育館舉辦的開幕活動則照常舉行，但考量防疫作為，體育館容留上限將由3000人調整為1500人，典禮後晚宴取消，晚間7點在東大門廣場舉辦的選手之夜也暫緩，延至7月8日與夏戀嘉年華同步辦理。

縣府代理秘書長饒忠說，全中運花蓮比賽場館超過20個，6天賽事，23項競賽中的各場館隊職員、教練、選手、裁判及工作人員，均需隨身攜帶大會配發證件，並落實實聯制、體溫量測等，參與人員也要完成2劑疫苗施打，未打滿2劑者，則需檢附賽前48小時內快篩陰性證明才能入場；後續會再視疫情發展，滾動式討論各項防疫作為。

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