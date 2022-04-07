MLB》陳偉殷前隊友 9年資歷明星終結者宣布退休

拉莫斯宣布退休。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕前馬林魚隊終結者拉莫斯（AJ Ramos）在上月底傳出右肩關節囊撕裂的嚴重傷勢可能整季報銷，今天他就在推特上發表退休聲明，將離開大聯盟賽場。

拉莫斯在聲明中說道：「我可以說付出了全部直到我的手臂消耗殆盡...然後我多投了兩球來確認這件事（笑）。這段旅程不是最漂亮的，但我從來不會畏懼任何挑戰，儘管有時在機率上對我不利。」

請繼續往下閱讀...

「每天能夠上場投球真的是個恩惠，擁有享受這個過程的能力會是成功很重要的一部分，因為你很快就會了解到，所有的挫折或失敗只是一個讓你學習或變得更好的機會。所以我很感謝我的失敗與成功一樣多，感謝我有時間能夠打棒球。」後續拉莫斯也向他這一路上相遇的人以及粉絲們，還有自己所愛的人道謝。

拉莫斯生涯前6年都待在馬林魚隊，曾於2016年入選明星賽，並與台灣殷雄陳偉殷當過隊友，2017年後他輾轉在大都會、洛磯與天使有大聯盟出賽紀錄，生涯後期因傷所苦的他在上月剛與天使簽下小聯盟約後便爆出嚴重傷勢，最終在今天發表退休聲明。

拉莫斯生涯累積381場出賽，拿下17勝、18敗、99次救援成功、46次中繼成功，373.1局投球送出430次三振。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法