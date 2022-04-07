網球》擊敗「Big3」16次！曾高居世界排名第5 法國老將宣布最後一舞

36歲法國好手松加。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕36歲法國好手松加（Jo-Wilfried Tsonga），今日拋出震撼彈，他將在參加完今年的法網公開賽後高掛球拍。

松加曾在2012年攀上世界排名第5，不過近年飽受傷勢困擾，世界排名下滑至220名，他知道自己的球員生涯已走到終點，希望能在家鄉球迷面前進行最後一舞。

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本屆法網在5月22日登場，松加必須持外卡參賽，他生涯在法網最佳成績是2013、2015年，兩度闖進4強戰，今年是松加生涯第15度參加紅土大滿貫。

松加在社群媒體表示：「今天我懷著激動的心情宣布，我決定在今年法網公開賽中結束我的職業生涯，在我的球員生涯中，有許多令人難以置信的時刻，也和觀眾們分享許多快樂，大家也給了我很多，希望和你們一起享受最後的悸動。」

松加直呼：「我希望自己保持好體態，發揮出像之前一樣的水準，我總是給自己設定很高的目標，努力盡自己所能，對我來說，這是最後一次的機會了。」

值得一提的是，松加生涯在對戰網壇「Big3」喬科維奇（Novak Djokovic）、費德爾（Roger Federer ）與納達爾（Rafael Nadal）的比賽中，共贏得了16場勝利，分別擊敗喬帥6次、費德爾6次、蠻牛4次。

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