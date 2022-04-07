晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》釀酒人與教士交易 達比修有與專屬捕手說再見

2022/04/07 14:55

達比修有與卡拉提尼。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕由於自家捕手塞維里諾（Pedro Severino）因為食用治療不孕症的藥物可洛米分遭禁賽80場，釀酒人決定發起交易，向教士換來捕手卡拉提尼（Victor Caratini）。

為了獲得卡拉提尼，釀酒人送出能蹲捕，同時內外野都能守的的工具人蘇利文（Brett Sullivan），以及23歲，在釀酒人農場排名第15名的工具人豪厄爾（Korry Howell），去年球季豪厄爾共守過二、三游，以及外野所有位置。

釀酒人總管史登斯（David Stearns）表示，會做這個交易就是因為塞維里諾被禁賽，他們也在事發後不斷打聽有沒有什麼人是可以被交易的，而卡拉提尼是球團相當熟悉，且先前就有興趣得到的球員。

右打的卡拉提尼在加入釀酒人後可與明星左打捕手納瓦耶茲（Omar Narvaez）視對手左右投上場先發，同時他的加盟也能分擔納瓦耶茲的出賽場次，上季納瓦耶茲雖然入選明星賽，不過他上下半季的表現判若兩人，明星賽前他的攻擊指數為0.865，然而明星賽後只剩下0.592。

對教士而言，影響最大的可能會是達比修有，當年他在被小熊交易至教士時，就曾希望卡拉提尼能夠一起被交易到教士，去年達比修有的先發場次全部都是由卡拉提尼接捕，但今年教士隊已經在春訓時讓達比修有跟其他投手搭配，為的是增加陣容的彈性，而在交易過後，開幕戰達比修有預計將與諾拉（Autstin Nola）搭配。

目前教士隊開季預計會由諾拉以及阿法洛（Jorge Alfaro）擔任一、二捕，阿法洛在休賽季被馬林魚交易給教士隊，春訓打出4轟，打擊三圍高達.417/.462/1.000，而教士今天的這筆交易也讓農場捕手，同時也是陣中第三號大物坎普沙諾（Luis Campusano）有機會擔任球隊的第三號捕手。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。