MLB》釀酒人與教士交易 達比修有與專屬捕手說再見

達比修有與卡拉提尼。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕由於自家捕手塞維里諾（Pedro Severino）因為食用治療不孕症的藥物可洛米分遭禁賽80場，釀酒人決定發起交易，向教士換來捕手卡拉提尼（Victor Caratini）。

為了獲得卡拉提尼，釀酒人送出能蹲捕，同時內外野都能守的的工具人蘇利文（Brett Sullivan），以及23歲，在釀酒人農場排名第15名的工具人豪厄爾（Korry Howell），去年球季豪厄爾共守過二、三游，以及外野所有位置。

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釀酒人總管史登斯（David Stearns）表示，會做這個交易就是因為塞維里諾被禁賽，他們也在事發後不斷打聽有沒有什麼人是可以被交易的，而卡拉提尼是球團相當熟悉，且先前就有興趣得到的球員。

右打的卡拉提尼在加入釀酒人後可與明星左打捕手納瓦耶茲（Omar Narvaez）視對手左右投上場先發，同時他的加盟也能分擔納瓦耶茲的出賽場次，上季納瓦耶茲雖然入選明星賽，不過他上下半季的表現判若兩人，明星賽前他的攻擊指數為0.865，然而明星賽後只剩下0.592。

對教士而言，影響最大的可能會是達比修有，當年他在被小熊交易至教士時，就曾希望卡拉提尼能夠一起被交易到教士，去年達比修有的先發場次全部都是由卡拉提尼接捕，但今年教士隊已經在春訓時讓達比修有跟其他投手搭配，為的是增加陣容的彈性，而在交易過後，開幕戰達比修有預計將與諾拉（Autstin Nola）搭配。

目前教士隊開季預計會由諾拉以及阿法洛（Jorge Alfaro）擔任一、二捕，阿法洛在休賽季被馬林魚交易給教士隊，春訓打出4轟，打擊三圍高達.417/.462/1.000，而教士今天的這筆交易也讓農場捕手，同時也是陣中第三號大物坎普沙諾（Luis Campusano）有機會擔任球隊的第三號捕手。

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