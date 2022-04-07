SBL》飆生涯得分新高 台銀張家禾首度獲選單週最佳球員

張家禾。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／綜合報導〕 第19屆SBL超級籃球聯賽今公布第10週單週最佳球員，由台銀的張家禾拿下，他在上週出賽3場比賽，繳出平均19.3分、2.6籃板、2.3助攻的生涯新高，帶領台銀收下2勝1負，與龍頭的台啤位置相差一場勝差。

第10週的賽事來到高雄鳳山體育館開打，台銀張家禾繳出生涯新高的表現，本週3場比賽連續繳出15分、23分、20分皆為台銀陣中本土最高，其中2日對上璞園繳出23分、5籃板、3助攻，寫下單場生涯得分新高。

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4日對上裕隆納智捷籃球隊的比賽雖然無法挑戰團隊7連勝，但張家禾也繳出20分2助攻的好表現，讓他拿下單週最佳球員，為本季第2位獲獎的本土球員。

本季首次獲獎的張家禾也把榮耀與隊友分享：「很開心得到肯定，很感謝教練團跟我的隊友們，沒有他們我沒辦法拿到這個獎項，這份榮耀是屬於這個團隊的。也很感謝我的家人，在鳳山的每場比賽都到場替我加油，家人一直是我努力前進的動力。」

生涯邁入第3年的張家禾本季也成功破繭而出，面對2日繳出單場生涯新高得分表現，張家禾謙虛的表示：「很多機會都是隊友幫我創造的，那有空檔自己也好好把握，最重要的還是比賽的內容跟贏下比賽。」提到如何去準備即將到來的季後賽，張家禾說：「不管是例行賽還是季後賽，其實心態都是一致的，永遠保持正面、接受挑戰，一場一場學習、進步。」

台銀總教練陳國維表示：「首先，感謝大家對家禾的鼓勵，很開心家禾用場上的表現，讓大家看到了他有這個能力，家禾從新人年開始，就拼勁十足，且全力以赴的做好自己的本份，無論場上場下，到卯足全力為球隊為團隊付出，經過了兩年的洗禮，今年是他第三年的SBL賽季，很欣慰他持續的在進步，能為球隊在場上做得更多的貢獻，期許家禾能不斷突破且進步，幫助球隊再創佳績！」

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