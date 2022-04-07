JHBL》明日之星！ 「台俄混血」傅雋堯率金華大勝對手40分

金華國中傅雋堯（左）及康哲睿（右）都是混血兒，兩人對於未來的目標不太相同。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕金華國中矢志在110學年度JHBL國中籃球甲級聯賽挑戰全勝封王的壯舉，今日靠著194公分的「台俄混血」傅雋堯繳出8分、17籃板，以及全員都有分數進帳，以104：64大勝台中崇倫國中，明日只要再勝南投埔里國中，就能重返4強舞台。

金華本屆好手如雲，不少球員都被看好在下屆成為HBL高中聯賽的即戰力球員，如今金華在8強小組賽連勝桃園大成國中、崇倫國中後，已進帳2連勝，明天再勝就能篤定晉級4強，也是108學年度後再返4強。

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金華國中傅雋堯。（記者林岳甫攝）

堪稱金華守護神的傅雋堯更被各隊鎖定中，他父親是台灣人、母親是俄羅斯人，爸爸189公分、媽媽175公分，未來身高有望持續攀高，儼然是籃壇明日之星。

起初學游泳的傅雋堯，因對籃球產生興趣，於小六轉至網溪國小，再來更進入金華國中。他希望可以在籃球場上走出自己的一條康莊大道，本屆目標就是扮演好綠葉球員，「我就負責搶籃板，擋住對手，有需要得分再換我就好，目標就是幫助金華拿下冠軍。」

金華國中傅雋堯。（記者林岳甫攝）

值得一提的是，金華本屆除了傅雋堯是混血王子，178公分的康哲睿也是台美混血，爸爸是美國人、媽媽是台灣人，但他功課很好，把目標擺在剛於HBL乙組奪冠的建國中學。

金華國中傅雋堯（左）及康哲睿（右）都是混血兒，兩人對於未來的目標不太相同。（記者林岳甫攝）

台美混血金華國中後衛康哲睿。（記者林岳甫攝）

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