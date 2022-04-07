MLB》王牌「拒領14億」只想拿2億 目標2年後大賺一票

吉歐里多。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕白襪隊去年端出4年5000萬美元（約新台幣14億）延長合約給陣中年輕王牌吉歐里多（Lucas Giolito），但卻遭到拒絕，最後他只簽下1年415萬美元，近日他再與球團簽下1年745萬美元（約新台幣2.1億）的今年薪水，目標在2023年季後大賺一票。

27歲的吉歐里多在2016年首度亮相大聯盟，2018年整季先發繳出10勝13敗，防禦率6.13，2019年繳出14勝9敗，防禦率3.41，至於2020年縮水賽季則拿下4勝3敗，防禦率3.48。

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白襪隊在該年季後向他提出4年5000萬美元延長合約，外加第5年球隊選擇權，然而卻立即遭吉歐里多拒絕，最後雙方簽下1年415萬美元合約。

吉歐里多在2021年賽季出賽31場，拿下11勝9敗，防禦率3.53，繳出生涯最多的178.2局，飆出201次三振，平均保送率為7.2%，三振率達27.9%，持續進步中。

吉歐里多今年邁入第二個薪資仲裁年，最初球團開價730萬美元，吉歐里多要價750萬，近日雙方以745萬美元達成共識，未走上仲裁法庭。

《MLB Trade Rumors》稱讚吉歐里多：「他不僅是白襪隊最穩定的投手，也是大聯盟最佳年輕投手之一。」《ESPN》還將他列為今年的美聯塞揚獎提名人選。

《MLB Trade Rumors》指出，吉歐里多今年加薪幅度已近80%，若明年也有類似增幅，年薪將達到1200-1300萬美元之譜。

該媒表示：「假設身體健康、他將在29歲的賽季前準備好進入自由球員市場，到時他已經賺了約2500萬美元（2021-2023年的年薪）。 很容易理解為什麼他先前沒有被球團的5000萬美元報價所動搖，因為這會阻止他進入自由市場，當時若簽了要到31歲才會成為自由球員。」

吉歐里多已經被選為白襪隊開幕首戰的先發投手，將於9日對陣老虎隊。在今年林恩（Lance Lynn）開季右膝受傷缺陣的情況下，吉歐里多必須要擔起王牌重任。

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