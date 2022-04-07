桌球》最新世界排名出爐 林昀儒／鄭怡靜連10週世界第一

林昀儒/鄭怡靜。（資料照，USA TODAY Sports）

〔記者許明禮／台北報導〕國際桌總5日公布最新世界排名，東京奧運銅牌組合林昀儒/鄭怡靜，上週在WTT球星挑戰賽杜哈站決賽雖然敗給法國組合萊貝松/袁嘉楠，和冠軍擦身而過，仍賺進420分積分，持續坐穩混雙世界第一寶座，並拉開與中國「莎頭組合」王楚欽/孫穎莎的差距。

混雙前十名本週沒有變化，林昀儒/鄭怡靜以積分5018領先，王楚欽/孫穎莎以4112居次，萊貝松/袁嘉楠3477分名列第三。

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女雙方面，黃怡樺和陳思羽的全新組合，在杜哈連兩站打出驚奇，排名也從40急速竄升至25，也是本週上升勢頭最兇猛的組合。在杜哈球星挑戰賽首次合體就殺進決賽的鄭怡靜/李昱諄一進榜就衝到29名。

男雙排名，莊智淵/陳建安維持在第6，上週球星挑戰賽聯手扳倒新科世錦賽冠軍瑞典卡爾森/法爾克，一路闖進冠軍戰的林昀儒/廖振珽，世界排名也從44名回升至17名。

男單方面，台灣一哥林昀儒紋風不動還是第6，莊智淵小跌1名來到25名、陳建安82名、廖振珽104名、馮翊新148名。

女單方面，鄭怡靜下滑1名來到13名，依然是台灣一姐；陳思羽在球星挑戰賽杜哈站闖進4強，排名也上升3名成為24名，鄭先知和劉馨尹分別為65、76名。

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