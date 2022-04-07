中職Live》梁家榮得點圈敲安先馳得點 桃猿 1 ：0 悍將

第四局
4局上，成晉、藍寅倫連續安打攻占一二壘，陳俊秀游擊飛球出局，陳俊秀右外野飛球出局，梁家榮敲穿越二壘防線安打，桃猿1：0領先。
第三局
3局下，狂威演出三上三下。
3局上，林承飛獲四壞球保送，邱丹左外野飛球出局，陳晨威敲一壘安打，攻佔一二壘，林立敲雙殺打。
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第二局
2局下，林益全滾地球出局，范國宸敲出一壘安打，申皓瑋敲出雙殺打。三出局。
2局上，陳鴻文再度飆出三上三下。
第一局
陽耀勳不滿好球帶遭趕出場。（記者陳志曲攝）
1局下，王正棠遭三振。陽耀勳纏鬥多球，最後遭判三振，他不滿好球帶，最後遭趕出場。張進德敲一壘安打。霸帝士遭三振。三出局。
1局上，林立中外野飛球出局，成晉不營養飛球申皓瑋美技接殺，藍寅倫遭三振，三上三下。
陳鴻文。（記者陳志曲攝）
狂威。（記者陳志曲攝）
樂天桃猿先發打線：
1 林立 2B
2 成晉 RF
3 藍寅倫 DH
4 陳俊秀 1B
5 林泓育 C
6 梁家榮 3B
7 林承飛 SS
8 邱丹 LF
9 陳晨威CF
先發投手 狂威
富邦悍將先發打線：
1 王正棠 2B
2 陽耀勳 RF
3 張進德 DH
4 霸帝士 LF
5 林益全 1B
6 范國宸 3B
7 申皓瑋 CF
8 于森旭 SS
9 林琨笙 C
先發投手陳鴻文