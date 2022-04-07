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NBA》當柯瑞的弟弟有利有弊 塞斯柯瑞吐露真心話

2022/04/07 19:14

柯瑞兄弟。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕聯盟中有兩個「咖哩」，包括勇士隊載譽無數的巨星史蒂芬柯瑞（Stephen Curry），以及他的弟弟、籃網隊塞斯柯瑞（Seth CUrry）。

塞斯最近上勇士隊格林（Draymond Green）主持的播客節目時，談及「活在哥哥陰影之下」是怎麼樣的感覺。

塞斯在2013年參加NBA選秀落選，隨後與哥哥的球隊勇士簽下非保障合約，他表示：「我認為透過這些關係可以讓你進入大門，但你在加入團隊之後還是必須證明你的價值以及生產力。否則他們立即就可以把你炒了。」

即使塞斯在勇士隊表現不突出，但他並沒有放棄，輾轉多隊證明自己，現今已經是籃網隊不可或缺的角色，他本季被交易到布魯克林之後，場均貢獻15.1分、2.6籃板、2.5助攻，三分球命中率高達47.5%。

「透過向哥哥提問，我學到很多東西。」塞斯表示，「他是一名很有成就的球員，探索他的頭腦，光是觀察他就令我受益匪淺。」

由於塞斯和哥哥在聯盟的表現有落差，主持人格林告訴他，大家都會把他們進行比較，塞斯表示他必須不斷證明自己的價值。「我可以為我所做的每一件事賦予價值，作為史蒂芬的弟弟和戴爾柯瑞（Dell Curry）的兒子，有利有弊。」

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