國小硬聯》天生投球轉速快 新生廖浩丞遺傳父親豐偌暉

新生廖浩丞。（學生棒球聯盟提供）

〔體育中心／綜合報導〕台東縣新生國小今天（7日）首戰提前5局以11比3擊敗嘉義縣和興國小，在國小聯賽硬式組搶下頭彩。

地主新生一開賽就有攻勢，靠著1保送2失誤率先點亮計分板，唐御翔、廖浩丞接連敲出安打再添2分，3局上和興守備失誤又讓新生有機可乘，和興雖換投，但何哲翔、王浤州安打連發，加上盜壘成功，新生再得3分，維持領先優勢。

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而和興打線則是前4局受制於新生先發投手廖浩丞投球，僅在3局下2出局後靠著莊孟豐二壘安打拿到1分，新生在5局上藉著5安打1失誤以及高飛犧牲打灌進5分拉開差距，下半局和興雖趁著新生換投追回2分，不過新生在2出局後換上隊長何哲翔，以再見三振鎖住勝局。

新生投手廖浩丞4局失1分（非自責），被敲出3安打，投出3次三振、2次保送，拿下勝投，打擊擔任第六棒也繳出3支2，投打兩端都有貢獻，總教練張治軒表示，他算是穩定的投手，因此第一場讓他先發，他曾在縣內小馬選拔賽對豐田國小完投過，能吃長局數，外角球準，因小五才來打球，球齡較短，這一年半以來進步許多。

小六的廖浩丞外號「阿布」，是前職棒投手豐偌暉再婚後生的兒子，豐偌暉雖已過世，但棒球基因傳承給兒子，廖浩丞說，從小會跟爸爸傳接球，打棒球也是因為爸爸，「知道他以前打職棒很厲害，把他當成我的榜樣。」

台東縣新生國小首戰提前5局以11比3擊敗嘉義縣和興國小。（學生棒球聯盟提供）

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