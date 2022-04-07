晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 學生棒球

國小硬聯》天生投球轉速快 新生廖浩丞遺傳父親豐偌暉

2022/04/07 20:34

新生廖浩丞。（學生棒球聯盟提供）

〔體育中心／綜合報導〕台東縣新生國小今天（7日）首戰提前5局以11比3擊敗嘉義縣和興國小，在國小聯賽硬式組搶下頭彩。

地主新生一開賽就有攻勢，靠著1保送2失誤率先點亮計分板，唐御翔、廖浩丞接連敲出安打再添2分，3局上和興守備失誤又讓新生有機可乘，和興雖換投，但何哲翔、王浤州安打連發，加上盜壘成功，新生再得3分，維持領先優勢。

而和興打線則是前4局受制於新生先發投手廖浩丞投球，僅在3局下2出局後靠著莊孟豐二壘安打拿到1分，新生在5局上藉著5安打1失誤以及高飛犧牲打灌進5分拉開差距，下半局和興雖趁著新生換投追回2分，不過新生在2出局後換上隊長何哲翔，以再見三振鎖住勝局。

新生投手廖浩丞4局失1分（非自責），被敲出3安打，投出3次三振、2次保送，拿下勝投，打擊擔任第六棒也繳出3支2，投打兩端都有貢獻，總教練張治軒表示，他算是穩定的投手，因此第一場讓他先發，他曾在縣內小馬選拔賽對豐田國小完投過，能吃長局數，外角球準，因小五才來打球，球齡較短，這一年半以來進步許多。

小六的廖浩丞外號「阿布」，是前職棒投手豐偌暉再婚後生的兒子，豐偌暉雖已過世，但棒球基因傳承給兒子，廖浩丞說，從小會跟爸爸傳接球，打棒球也是因為爸爸，「知道他以前打職棒很厲害，把他當成我的榜樣。」

台東縣新生國小首戰提前5局以11比3擊敗嘉義縣和興國小。（學生棒球聯盟提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。