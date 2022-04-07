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國小硬聯》疫情變胖長力量 東山張丞毅、陳廷佑投捕開轟

2022/04/07 20:36

東山張丞毅、陳廷佑投捕開轟。（學生棒球聯盟提供）

〔體育中心／綜合報導〕彰化縣東山國小今天（7日）於國小聯賽硬式組首日面對新竹縣關西國小，隊長張丞毅先發登板4.2局飆出9K僅失1分，第3局更擊出超前轟，捕手搭檔陳廷佑也夯出3分砲，助隊10比1獲勝。

前兩局雙方戰成1比1，3局上張丞毅開轟打回致勝分，5局上東山連續3安打進帳2分，最後一局包括捕手陳廷佑3分砲在內，東山吃下6分大局奠定勝基。張丞毅4.2局投球僅被擊出4安打，投出9次三振及1次觸身球，失1分，在打擊區也有3安打包括1發全壘打的火燙表現；捕手搭檔陳廷佑2安均為長打、貢獻5分打點。

東山總教練柯良宗指出，張丞毅心理素質強、運動能力好，是球隊較穩定的投手，談到投捕搭檔的亮眼打擊表現，他笑說：「疫情期間球員都在家線上上課，可能因為吃了3個月、睡了3個月，回來體型都變得高大、更有力量，少棒7成都是靠體型，體格好比較吃香。」他也稱讚關西雖只有兩位身材較高大的球員，不過小球戰術運用得很好，是很棒的對手。

張丞毅疫情期間胖了至少10公斤，「阿肥」陳廷佑則是翻了20公斤，且身高也一口氣抽高至157公分，兩人都明顯感受到體型變化後影響，雖然今天不是兩人首次開轟，不過陳廷佑坦言，直到球飛出去才知是全壘打，「我也嚇一跳。」這是兩人國小最後一次聯賽，交情緊密的他們希望能打進四強留下美好回憶。

至於全隊整體表現，柯良宗表示，彰化球隊大賽經驗比較稚嫩，全國賽強度高，第1局球員仍略顯緊張，直到陸續打回分數臉上才有了笑容、比較放得開，「這也是成長過程，小朋友需要大賽增加練心理素質，對他們未來成長更有幫助。」

104學年東山陣中有黃勇傳，實力堅強奪得季軍為隊史最佳成績，柯良宗說，現階段可能還有點距離，今年設定打進第二輪為最低標，「主要希望他們能跟全國勁旅比較，未來還會遇到很多比你強的人、一定要更努力。成績希望小朋友努力去打、順其自然，重點是態度，比賽輸沒關係，絕不能輸了態度。」

東山張丞毅。（學生棒球聯盟提供）

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