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足球》桃園冠名第10支球隊！ 桃園戰神MARS女足開踢

2022/04/07 21:12

「桃園戰神MARS女子足球隊」成員們。（記者陳恩惠攝）

〔記者陳恩惠／桃園報導〕桃園市政府今天與戰神MARS女子足球隊合作成立「桃園戰神MARS女子足球隊」，冠名桃園成為城市球隊，即將代表桃園參加4月16日開踢的「2022台灣木蘭足球聯賽」，市長鄭文燦出席簽約記者會時，祝福球隊於足球聯賽有優異表現，將勝利留在桃園，歡迎各界踴躍入場一同力挺，此外，非賽季期間球隊也將以無償方式回饋桃園，推動基層足球運動及推廣兒童足球活動；鄭文燦於會中也獲贈「桃園戰神MARS女子足球隊」1號球衣及簽名球。

鄭說明，這次冠名不僅替桃園爭取榮耀，也盼透過推廣足球，與各級學校合作推動足球運動扎根活動，並協助壽山高中女子足球隊訓練、萬能科技大學足球隊招生，帶動桃園足球運動風氣與環境的發展，持續厚植青少年、兒童層級的基層足球實力。此外，市府也將與樂天桃猿隊合作，成立樂天桃猿女子棒球隊，期許讓女子運動更受重視，並從運動領域帶動男女平權；感謝各企業長期對於運動的大力支持，期許設籍桃園的球員持續增加，市府也會作為運動員的最大後盾。

鄭提及，市府自2017年起，分別在青埔、中路打造2座足球場均已完工啟用，並規劃於今年興建平鎮區雙連坡足球場，大幅提升足球場地的可及性。此外，市府也大力促成台茂購物中心S聯盟5人制空中足球場，於今年4月17日正式啟用，場地為人工草皮，十分適合推廣幼兒體驗足球運動；在競賽成績表現上，110學年度全國中等學校足球聯賽的前8強隊伍中，桃園就囊括慈文國中、中興國中、復旦國中及文昌國中等4對，代表桃園基層足球教育持續扎根。

戰神MARS總領隊暨市議員謝美英說，「桃園戰神MARS女子足球隊」秉持鄭市長推動運動城市的精神、決心與魄力，透過系統化、職業化、球員在地化，以及國小、國中、高中、大學4級銜接方式培育選手，也栽培球員成為教練，留在桃園繼續訓練基層選手，讓優秀足球人才留在桃園，持續深耕桃園足球實力，未來球團也將整合資源，組成桃園市菁英隊，代表桃園參與全國性青年聯賽、全運會、臺灣木蘭足球聯賽、男子企業甲乙級聯賽等。

謝美英表示，「桃園戰神MARS女子足球隊」在台灣木蘭足球聯賽的首場賽事將於4月16日熱烈開踢，歡迎愛好足球的朋友踴躍至國立體大足球場觀賽，一同力挺桃園足球，此外，四年一度的國際足總世界盃是全球關注足球運動的最高峰時期，「桃園戰神MARS女子足球隊」於今年11月21日至12月18日的賽事期間，也將進行基層足球宣傳，讓市民對於足球運動留下好印象。

由中華民國足球協會主辦的「台灣木蘭足球聯賽」，於桃園賽事場地分別為青埔足球場、國立體育大學足球場，今年賽事共有桃園戰神MARS女子足球隊、台北熊讚女子足球隊、新北航源女子足球隊、臺中藍鯨女子足球隊、高雄陽信銀行女子足球隊、花蓮女子足球隊等6隊參賽。

「桃園戰神MARS女子足球隊」是桃園冠名的第10支城市球隊，其餘城市球隊包括：樂天桃猿隊、桃園市棒球隊、桃園領航猿、桃園璞園建築籃球隊、桃園戰鬥猿、桃園雲豹籃球隊、桃園國際男子、女子足球隊、桃園臺產男子排球隊。

市長鄭文燦（左）於會中也獲贈「桃園戰神MARS女子足球隊」1號球衣及簽名球。（記者陳恩惠攝）

桃園市政府今天與戰神MARS女子足球隊合作成立「桃園戰神MARS女子足球對」，冠名桃園成為城市球隊，市長鄭文燦（前排右五）、戰神MARS總領隊暨市議員謝美英（前排右四）及球員們合影。（記者陳恩惠攝）

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