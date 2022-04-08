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大聯盟開幕戰 大谷翔平二刀流對決太空人 今日賽事預告與轉播

2022/04/08 06:49

大谷翔平。（USA TODAY Sports）

早安！自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今日NBA有3場賽事轉播，例行賽進入尾聲，今天分別有塞爾提克對決公鹿、拓荒者面對鵜鶘，以及勇士對戰湖人，由於湖人已經確定無緣附加賽，陣中「三巨頭」均出戰成疑，能否順利終止最近低迷的7連敗呢？

2022年大聯盟球季在今天點燃戰火，天使隊開幕戰派出「二刀流」大谷翔平擔任先發投手，面對去年美聯西區冠軍太空人隊，他會繳出什麼樣的表現呢？

今天還有2場中職賽事，中信兄弟推出泰迪對戰臨時頂替郭俊麟先發的悍將新秀李子強，究竟悍將今晚能否順利開胡拿下新賽季首勝呢？另一地則由去年選秀「旅外一指」大對決，將由樂天的陳冠宇對上統一胡智為，精彩賽事不容錯過！

NBA

07:30 塞爾提克@公鹿 緯來體育

08:00 拓荒者@鵜鶘 Eleven Sports 1

10:00 湖人@勇士 緯來體育、愛爾達體育1台

MLB

09:30 太空人@天使 緯來育樂台、愛爾達體育2台、華視

中職

18:35 中信兄弟@富邦悍將  Momo綜合台、愛爾達體育2台、Twitch、CPBLTV

18:35 樂天桃猿@統一獅 ELEVEN SPORTS1台、愛爾達體育1台、Twitch、CPBL TV

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